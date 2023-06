Motivul pentru care Iulia Sălăgean este singură. Fosta soție a lui Alex Bodi a recunoscut: „Nu mă pot da oricui”

Iulia Sălăgean a devenit cunoscută în showbiz datorită căsniciei pe care a avut-o cu Alex Bodi, iar de atunci frumoasa blondină a continuat să fie prezentă în lumina reflectoarelor. Fosta soție a afaceristului este o femeie singură și abia acum a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu se implică într-o relație amoroasă. Ce nu ar accepta la partenerul de viață?

Iulia Sălăgean a dat cărțile pe față și a spus motivul pentru care este o femeie singură. După separarea de Alex Bodi, blondina nu și-a mai refăcut viața amoroasă. Sau cel puțin, tânăra mămică nu s-a afișat cu niciun partener în showbiz, fiind discretă în ceea ce privește posibilele relații.

Ce fel de iubit își dorește Iulia Sălăgean

Fosta soție a afaceristului se consideră o femeie puternică și își dorește un iubit care să aibă anumite calități. În principiu, bărbatul de lângă ea trebuie să-i ofere atenție și să se comporte ca un gentleman. Iulia consideră că nu mulți bărbați din zilele noastre mai știu să-și pună iubita pe primul loc, iar ea nu este de acord cu acest aspect.

„Dacă ar fi să mă caracterizez într-un singur cuvânt ar fi că sunt puternică, am devenit foarte puternică. Nu mă doboară absolut nimic. Nu mă pot da oricui, oricum, oricând. Eu știu ce sunt, sunt un pachet complet.

Ar trebui să fie mai puternic decât mine, eu fiind puternică el trebuie să fie mai puternic decât mine din toate punctele de vedere. Eu sunt reală mereu și cu tine acum, și cu prietenii mei, și într-o relație, și dacă cunosc pe cineva, îmi place să fie el.

Contează și atențiile, da. Eu pun preț pe ea atențiile astea de gentleman. Foarte rar mai găsești bărbați care să-ți deschidă portiera la mașină, să-ți tragă scaunul când te așezi pe scaun într-un restaurant sau să-ți ia jacheta”, a mărturisit vedeta, la Antena Stars.

Ce nu ar accepta Iulia Sălăgean la un posibil iubit

Fosta soție a lui Alex Bodi este de părere că viitorul bărbat din viața ei trebuie neapărat să-i accepte fetița. Asta înseamnă, din punctul ei de vedere, că este o persoană matură, așa cum ea are nevoie. „Am tras cu cineva niște ani și nu mai am aceeași răbdare să mai trag cu altcineva. Un bărbat care trece de vârsta de 35 de ani deja trebuie să fie puternic, eu nu mai am înțelegere pentru astfel de lucruri. Dacă nu o acceptă pe cea mică, eu nu am ce să discut, asta înseamnă să fii matur, eu nu am ce să discut cu un bărbat imatur sau un copil”, a mai spus blondina, pentru sursa citată.