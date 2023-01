Motivul pentru care Jean Gavril nu o suportă pe Andreea Bălan. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi concurenți de la America Express 2023 de la Antena 1

Competiția America Express pare să reaprindă noi scântei între Andreea Bălan și Jean Gavril. Stresul și presiunea își spun cuvântul asupra concurenților, iar cei doi au tot timpul câte ”ceva” de împărțit. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Se poate spune că disensiunile dintre Jean Gavril și Andreea Bălan provin din cu totul alt context, mai exact de la emisiunea ”Dancing on ice”, emisiune difuzată în urmă cu aproximativ un an, acolo unde Andreea Bălan i-a fost rezervă lui Jean. Artistul are și acum un gust amar când se gândește la faptul că Andreea i-ar fi dat de înțeles că abia așteaptă să se accidenteze și să intre în locul lui.

De ce nu se suportă, de fapt, Jean Gabril cu Andreea Bălan

Total dezamgit de atitudinea cântăreței, Jean a spus lucrurilor pe nume și a dezvăluit care este, de fapt, motivul pentru care Andreaa Bălan îi poartă pică. Cântărețul a spus că, indirect, a fost considerat cel mai mare competitor, dar și dușman, al ei. Prin urmare, între cei doi se duce o luptă grea în probele de la America Express.

”Ea îmi poartă pică încă de la Dancing on Ice, de când patinam. La Dancing on ice o cunoscusem pe Andreea Bălan. Ea îmi fusese rezervă și cumva ne dăduse de înțeles că abia așteaptă să ne accidentăm noi, unul-altul, ca să intre ea în locul nostru. Și m-am întrebat: ce fel de om ești ca să faci așa ceva? Ne-am dat seama că este și bătăioasă, și supercompetitivă, dar este și rea. E puțin maniacă, vrea să ia numai podium, numai locul unu. (…) Ea e genul de persoană care vine cu atitudinea: eu o să câștig, voi sunteți cei mai fraieri”, a spus Jean Gavril la testimoniale.

Pentru ca situația să fie echilibrată, Jean s-a decis să lupte corect, iar în cursa pentru eliminare a propus echipa Andreei Bălan. Într-un ton ironic, acesta i-a dat șansa să participe alături de ei la cursa pentru ultima șansă.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman. Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă”, a mai spus cântărețul la „America Express”.

Întrebată ce se întâmplă cu antipatia pe care o are pentru Jean, Andreea Bălan a încercat să se rezume stric la postura de concurent America Express și a declarat că Jean nu este considerat un dușman, ci un temut și ambițios competitor.

”Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză. Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios”, a spus Andreea Bălan.