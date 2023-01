Cătălin Scărlătescu, în stare gravă la America Express! Medicii au intervenit de urgenţă: „Mor!”

Oboseala, efortul fizic și condițiile aprige de la America Express și-au spus cuvântul asupra stării de sănătate a lui Cătălin Scărlătescu. Concurentul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Dumincă, 29 ianuarie 2023, la America Express s-a dus o luptă aprigă pentru amuleta mult dorită de concurenți. Ziua nu a fost ușoară, iar presiunea și stresul și-au spus cuvântul asupra lui Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu: ”Nu mai puteam”

Vezi și: PUTEA SĂ-I FIE TATĂ! CARE ESTE, DE FAPT, DIFERENȚA DE VÂRSTĂ DINTRE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ȘI DOINA TEODORU, IUBITA LUI DE LA AMERICA EXPRESS 2023 DE LA ANTENA 1

Majoritatea concurenților consideră că cea mai grea parte din competiție este atunci când caută cazare. Așa s-a întâmplat și cu o seară înainte, atunci când, cuplul Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au găsit cu greu un loc unde să doarmă peste noapte.

Celebrul chef a acuzat dureri în zona pancreasului și se simțea ”căzut” din punct de vedere fizic.

„Ne urmărea trajineras. Am mers cu trajineras. Am făcut prima la dreapta, am intrat într-o curte. Ne-a băgat în casă, mare, cu o boltă. I-am zis să ne lase pe canapele, eu deja nu mai puteam. Așteptam să vină medicul, că eram terminat”, a povestit Cătălin Scărlătescu.

Echipa medicală s-a prezentat la locul unde cei doi erau cazați. Pentru a-și căpăta tonusul, Scărlătescu a primit nu cocktail cu vitamine, după care a reușit să adoarmă.

„Aveam nevoie de asistență medicală. În zona pancreasului erau niște inflamații periculoase, dădea băiatul niște cuțite de nu avea treabă. Eram super căzut, îmi vâjâia capul, am crezut că rămân mort acolo. Mi-a băgat o branulă, mi-a făcut un amestec pentru venă, să îmi revin. Nu am vrut să mănânc, nu mai aveam nici chef de mine”, a completat concurentul.