Eliminare șoc la „America Express”. Cine sunt concurenții care au plecat acasă: „Părea că nu-i adevărat, dar asta s-a întâmplat”

Ediția de miercuri seara, 25 ianuarie 2023, a venit cu o eliminare pentru concurenții din cadrul competiției „America Express”. O echipă, din cele nouă, a plecat acasă. Concurenților nu le-a venit să creadă, iar telespectatorii au rămas șocați.

Pentru o echipă de la „America Express”, Drumul Aurului a luat sfârșit în cadrul ediției de miercuri, 25 ianuarie 2023.

Jean și Dinu, Ovidiu și Joaquin și Larisa și Diana au trecut prin toate stările și emoțiile posibile pentru a rămâne în competiție. Însă, din păcate, surpriza pentru concurenți a fost în momentul în care Irina Fodor, gazda emisiunii „America Express”, a extras Dragonul roșu, ceea ce înseamnă că echipa care a ajuns pe ultimul loc trebuie să plece acasă.

Echipa care a fost eliminată din cadrul competiției „America Express”

Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost eliminate din cadrul competiției. Echipa și-a luat rămas bun de la ceilalți concurenți, iar la final, cele două au ales să spună câteva cuvinte.

„Evident că părea că nu-i adevărat, dar asta s-a întâmplat”. Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut.

Ne pare rău că plecăm atât de repede, pentru că ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici am trăit un amalgam de sentimente și cred că ne-a ajutat să împrospătăm sufletul cu o așa experiență. Noi plecăm cu capul sus, iar norocul nu prea a fost cu noi azi…”, a spus Larisa Iordache, la finalul ediției de miercuri seara.

(CITEȘTE ȘI: A fost sau nu înșelată?! Motivul pentru care Larisa Iordache de la America Express s-a despărțit de iubitul ei)

„Nu-mi venea să cred că pentru o zi proastă și pentru niște oameni care ne-au ales pe noi în această cursă, eu deja voi pleca”, a mărturisit Diana Bulimar.

Celorlați concurenți nu le-a venit să creadă că cele două sportive pleacă acasă.

”Tristețea mea nu ar fi fost pentru nicio echipă la fel de mare din cauza faptului că au muncit foarte mult și au tras foarte tare”, a spus Bianca Adam.

(VEZI ȘI: Ce relaţie are Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu de la America Express, cu Mihai Bendeac? S-a zis că ar fi marea dragoste a actorului)