Motivul pentru care Lia Bugnar nu se uită niciodată la serialul Clanul. În el joacă şi Theo Rose

Lia Bugnar a dat cărțile pe față! Actrița a dezvăluit motivul pentru care nu se uită niciodată la serialul „Clanul”. Oare să aibă legătură cu faptul că Theo Rose joacă în producția de la Pro TV?

Lia Bugnar dă cărțile pe față și spune de ce nu se uită niciodată la serialul „Clanul”. Cu toate că a făcut echipă cu producătorul și regizorul Anghel Damian, fostul ei iubit, pentru crearea poveștii, actrița nu se uită niciodată la serial.

Aceasta a dezvăluit doar că se uită la primul episod din fiecare sezon, preferând să-i lase pe telespectatori să se bucure de restul poveștii. Mai mult, chiar și atunci când apare pe micile ecrane, Lia Bugnar refuză să-și vadă propria interpretare din serial.

„Toți suntem suma întâlnirilor noastre, lucrurilor pe care le-am văzut, le-am întâlnit, așa ne formăm noi ca oameni, în continuare pentru mine e mai fascinant la teatru. Aici sunt atât de multe măestrii puse la un loc, încât dacă toată lumea face cât de bine lucrurile, nu prea ai cum să o dai în bară și „Clanul” este un exemplu, asta se întâmplă. Eu sunt un om care nu mă uit la televizor, eu în fiecare sezon văd doar primul episod, după care nu văd ce am scris niciodată. Eu nu mă uit la televizor deloc, punct, la nimic, eu nu știu nimic, și atunci mă uit doar la primul episod, după care rămân închipuindu-mi. Eu știu actorii, cât de buni sunt, iar eu cu atât rămân. Joc și eu în el și nu mă uit să mă văd pe mine niciodată și joc deja de ceva timp”, a declarat Lia Bugnar pentru spectacola.ro .

În ciuda faptului că este tentată uneori să se uite la serial, actrița a dezvăluit că vrea să aștepte. Lia Bugnar vrea să aștepte câțiva ani pentru a se detașa complet.

„Eu sunt un om care vine din teatru, unde lucrurile se întâmplă pe loc, publicul este în sală, iar tu în spatele cortinei și se adună și auzi cum crește rumoarea, când vei intra pe scenă, aici zarurile sunt aruncate, nu am emoții, pentru că eu mai țin minte sau nu ce am scris, totuși suntem cu niște episoade în urmă, acum scriu ultimul episod, dar am mare încredere ce au făcut ceilalți, eu declanșez, după care vin ei care transformă într-un soi de realizate fictivă ce scriu eu. Sunt foarte buni și actorii, echipa, toți”, a mai dezvăluit Lia Bugnar.