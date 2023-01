Motivul pentru care Melinda Gărdescu nu aduce bani în casă! Cu ce se ocupă, de fapt, soţia lui Puya de la America Express

Puya și Melinda formează una dintre echipele de la „America Express” de la Antena 1. Dacă pe Dragoș Gărdescu îl cunoaște o țară întreagă din prisma laturii artistice, puțin știu motivul pentru care soția lui, Melinda, nu lucrează! Iată mai jos, în articol, cu ce se ocupă, de fapt, partenera de viață a cântărețului.

Puya și Melinda au acceptat provocarea cea mare, și anume, să participe în show-ul „America Express”, de la Antena 1. Dacă pe artist îl cunoaște o țară întreagă, puțini știu detalii despre ocupația pe care o are soția acestuia, Melinda. Cei doi concurenți sunt căsătoriți de 10 ani și au, împreună, trei fiice.

Cu ce se ocupă Melinda?

Însă, cu ce se ocupă soția lui Puya? Melinda este dedicată familiei și are grijă, în permanență, de cele trei fiice ale lor. Tânăra în vârstă de 33 de ani nu lucrează, cântărețul fiind cel care asigură bunăstarea familiei. Cei doi au construit, împreună, o familie și sunt extrem de fericiți.

S-au cunoscut când Melinda avea 17 ani

Povestea de dragoste începe în anul 2006, când Melinda avea 17 ani. Atunci, soția lui Dragoș Gărdescu (artistul avea 26 de ani, atunci) era clasa a XII-a și l-a întâlnit pe artist la un bal al bobocilor în Deva. Melinda prezenta balul, iar Puya a fost invitat să susțină un moment artistic. Deși își luase „țeapă” la evenimentul respectiv, Puya a „ieșit pe plus” sufletește. Își întâlnise iubirea vieții sale! Ulterior, în anul 2011, au decis să-și pună pirostriile.

„Ea prezenta Balul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, povestea Puya într-un interviu pentru protv.ro.

