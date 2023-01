Puya de la America Express şi-a cumpărat o casă din chirpici şi lut! Unde locuieşte artistul cu zero fiţe în „program”

Puya este un familist convins, iar viața a reușit să-l învețe că lucrurile cu adevărat importante se clădesc în liniște. Liniște sufletească și liniștea departe de agitația urbană. Concurentul de la America Express 2023 a „dat” locuința din cartierul Sălăjan, pe o casă din chirpici și lut la țară. Ce la determinat pe artist să facă acastă schimbare.

Se poate spune că locul unde a crescut, unde a copilărit și care a fost inspirație pentru cele mai cunoscute melodii, a fost înlocuit cu unul la țară, departe de zgomotul urban. Concurentul de la America Express și-a dovedit, încă o dată, faptul că liniștea sufletească și bucuria constă în lucruri mărunte. Patriot și autentic, Puya s-a ambiționat și a cumpărat o casă tradițională din lut, casă ce va rămâne exact așa cum este cu excepția unor mici îmbunătățiri.

„Casa este din lut și așa o să rămână. Vreau să le arăt orășenilor și țăranilor veniți pe la oraș că nu tot ce este vechi este și prost și ce e nou e bun. Cu tot respectul pentru Buhnici, casele noastre astea tradiționale, un pic aranjate, te țin 100 de ani și costă foarte puțin în comparație cu noutățile în materie de construcții. Vreau să demonstrez că nu e musai să te bagi dator 30 de ani că să-ți iei 40 mp în București. Poți să stai liniștit la țară într-o casă de maxim 25.000 de euro, cu cât spațiu vrei. Am făcut-o din mândrie națională, dacă vrei”, a spus Puya, în urmă cu ceva timp.

Puya: ”Am făcut-o de-al dracu”

Casa din lut va rămâne, cel mai probabil, locul de refugiu al artistului. Alături de Melinda, soția lui, și de cele trei fiice, Puya se retrage la țară de fiecare dată când simte nevoia să evadeze din agitația de la oraș.

Artistul a dezvăluit că nu este o simplă casă ci un proiect de suflet. Puya își dedică destul de mult timp și bani, iar pe viitor își dorește, de ce nu, ca fetițele lui să locuiască acolo.

”Sincer, Casa Puymici nu e un proiect, nu e un vlog. E, mai degrabă o chestie făcută așa în pur stil sălăjenist. Am făcut-o de-al dracu, na! M-am săturat de lozinca asta cu să ne luăm țara înapoi. Am făcut ceva bănuți, am țară de vânzare. E, uite că o iau înapoi! Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare (mă mai ajută și soacră-mea) și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”, a mai povestit Puya despre casă din chirpici.

Puya, dezvăluiri dureroase la America Express

În cadrul emisiunii „America Express”, rapper-ul a făcut dezvăluiri emoționante. Familia lui Puya a trecut prin momente grele. În anul 2012, Alexandru a fost găsit fără suflare în locuința lui din Italia. Lucra la un service auto. Colegii de muncă au alertat poliția, pentru că au sesizat că bărbatul nu mai ajungea la muncă.

„Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic”, a dezvăluit Puya, în timpul emisiunii.

