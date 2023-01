Cheloo, ironie la adresa lui Puya de la America Express: „Domnul Cărdescu…” Cum l-a atacat juratul show-ului iUmor de la Antena 1

Rapper-ul Cheloo, îi dă replica „fratelui” Puya. Ambii sunt cântăreți de rap, fac parte din producții „cool”, la Antenă, dar asta nu scuză cu nimic micile înțepături ce vin din partea juratului de la iUmor. Iată ce a zis despre concurentul din America Express.

În industria muzicală, concurența e mare. Artiștii dau tot ce au mai bun pentru a scoate piese care să „rupă” topurile. Iar Cheloo e unul dintre artiștii care a reușit să se mențină în top, alături de membrii trupei „Parazaiții”. Nu s-a sfiit niciodată să spună ce a avut de spus, chiar dacă, uneori atacă destul de dur. De această dată, cel care a intrat în gura lupului este nimeni altul decât, Puya, colegul său de breaslă.

Puya a participat la America Express. Show-ul a fost filmat anul trecut și e difuzat, acum, la Antena 1. Tot de la Antena 1, dar de la altă emisiune, iUmor, vine domnul Cheloo. De-a lungul celor 2 decenii de carieră în hip-hop, nu a existat niciun conflict între „Paraziții” și „La familia”. Dar a existat o mică înțepătură. S-a întâmplat în 2017, în versurile melodiei „Cine ești tu?”, un diss (n.r. insultă) al lui Cheloo adresat lui Guess Who. Culmea, pe principiul „unde dai si unde crapă”, l-a înțepat puțin și pe Puya, pe care îl consideră foarte comercial (departe de rap-ul cu care s-a consacrat în urmă cu 20 de ani). „Nu ești Cheloo sau Ombladon, ești Moga și Moculescu / De 10 ori mai comercial decât domnul Cărdescu” – sunt versurile respective. „Domnul Cărdescu” – un joc de cuvinte fabulos, este, de fapt, Puya (numele lui e Dragoș Gărdescu).

(CITEȘTE ȘI: După plecarea lui Bendeac, trustul Intact primește o nouă lovitură! CANCAN.RO are toate detaliile scandalului cu membrul trupei ”Paraziții”! Cutremur în Antene! Cheloo vrea să plece de la iUmor: ”Scârba mea față de această emisiune…”)

Puya, despre una dintre cele mai negre perioade din viața lui

În cadrul emisiunii „America Express”, rapper-ul a făcut dezvăluiri emoționante.

Familia lui Puya a trecut prin momente grele. În anul 2012, Alexandru a fost găsit fără suflare în locuința lui din Italia. Lucra la un service auto. Colegii de muncă au alertat poliția, pentru că au sesizat că bărbatul nu mai ajungea la muncă.

„Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic”, a dezvăluit Puya, în timpul emisiunii.

(VEZI ȘI: Motivul real pentru care a murit fratele lui Puya. Ce a pățit, de fapt, fratele concurentului show-ului America Express 2023 de la Antena 1)