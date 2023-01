Motivul real pentru care a murit fratele lui Puya. Ce a pățit, de fapt, fratele concurentului show-ului America Express 2023 de la Antena 1

Puya nu a fost și nici nu este unul dintre cei mai ”darnici” artiști atunci când vine vorba despre detaliile din viața personală. De data aceasta, artistul s-a lăsat ”descoperit” și a vorbit despre, poate, cea mai mare suferință, pierderea fratelui. Motivul real pentru care a murit, de fapt.

În 2012, fratelel lui Puya a fost găsit mort în locuința sa din Italia. Alexandru Gărdescu muncea la un service auto, iar la acea vreme anchetatorii au mers pe ideea că decesul a fost provocat de o supradoză cu substanțe interzise.

Puya: ”Regret faptul că uneori mă suna și nu puteam să-i răspund”

În cadrul unui interviu, la 11 ani distanță, Puya a vorbit despre cel mai mare regret pe care îl are. În goana după bani, goana după faimă, artistul a realizat că cea mai importantă este familia și atenția pe care trebuia să i-o acorde fratelui. Rapper-ul a dezvăluit că regretă faptul că erau zilele în care fratele lui îl suna, dar el nu putea să îi răspundă.

„El era în Italia, lucra acolo și la un moment dat m-a sunat cineva și mi-a zis că fratele meu nu mai e. Ăla a fost un moment de răscruce, mi-am dat seama că toată alergătura cu spectacolele nu merită. Uneori suna și nu puteam să îi răspund, mi-a părut foarte rău de momentele pe care le-am pierdut. Putea avea probleme și nu avea cui să i le spună”, a mărturisit Puya la Antena Stars.

Totodată, în cadrul show-ului America Express, Puya a avut un moment de vulnerabilitate, moment ce a scot la iveală frica neștiută a acestuia. Concurenții au avut ca misiune să scrie pe o foaie cele mai mari frici ale lor, urmând ca, în timpul unui ritual șamanic, hârtia să fie arsă. Rapper-ul și-a expus cele mai mari frici, dar și faptul că durerea provocată de moartea fratelui lui nu va trece niciodată.

”Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic”, a spus Puya imediar după ce și-a exteriorizat fricilie.