Scandal de proporții la America Express 2023! Jean Gavril a dat de pământ cu Andreea Bălan

Oboseala și stresul au devenit o problemă destul de mare pentru concurenții de la America Express, iar cea care a clacat de această dată a fost chiar Andreea Bălan. Vedeta a avut un schimb de replici usturător cu Jean Gavril, asta după ce s-au înțepat de multe ori de-a lungul zilelor petrecute în competiție.

Echipele aflate în competiția din Mexic luptă în acest moment pentru marele premiu. Din păcate, această luptă nu face decât să scoată la iveală cele mai adânci frustrări ale concurenților, iar Jean Gavril a răbufnit puternic în timpul ediției de pe data de 18 ianuarie 2023.

Andreea Bălan și Jean Gavril, la cuțite pe Drumul Aurului

De-a lungul primelor zile din competiție, fetele din trupa Andre au dovedit că nu se tem de multe, motiv pentru care au atras atenția celorlalte vedete aflate în concurs. Din acest motiv, Jean Gavril, care a intrat în lupta pentru ultima șansă, a simțit nevoia să arunce cu săgeți în Andreea Bălan.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman. Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă. (…) Vrea să ia numai locul 1”, a spus Jean Gavril.

Pentru că a vrut să aplaneze situația, Andreea Bălan a încercat să discute și să îi răspundă bărbatului, însă lucrurile au scăpat de sub control. Aceasta a ajuns să îl acuze că i-ar fi furat o priză. De asemenea, a menționat că niciodată nu l-a considerat un dușman, ci doar un adversar mai puternic cu care s-ar putea lupta.

„Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză. Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios”, a susținut Andreea Bălan.