Motivul pentru care Mihaela Rădulescu nu își sărbătorește ziua de naștere: ”Nu am avut niciodată...”

Mihaela Rădulescu va împlini 52 de ani pe data de 3 august, însă vedeta nu pregătește nicio petrecere. Mai mult decât atât, diva a dezvăluit că nu și-a sărbătorit niciodată cu fast ziua de naștere.

Mihaela Rădulescu a mărturisit pentru Viva! că este născută pe 3 august, chiar luna în care majoritatea prietenilor săi pleacă în concedii sau au altceva de făcut, fiind chiar ultima lună de vară. Aceasta a mărturisit că a încercat să-și organizeze ziua de naștere în nenumărate rânduri, însă i-a fost destul de greu să-și strângă toți prietenii într-un loc, astfel că vedeta a povestit că în noiembrie, de Sf. Mihail și Gavril, atunci când își sărbătorește ziua de nume, profintă din plin și dă o petrecere în cinstea acestei sărbători.

„De-o viață m-am obișnuit să nu petrec de ziua mea, pentru că pică în august și eu nu am pe cine să adun. Toată lumea e în concediu, toată lumea e în vacanță. Chiar nu am avut niciodată o petrecere nu știu de care. Mai degrabă am avut petreceri în noiembrie, de Sfântul Mihail și Gavril. Am zis măcar atunci să fac ceva, că vara nu apuc”, a spus Mihaela Rădulescu.

Anul acesta, Mihaela plănuiește să iasă cu fiul săi în oraș și poate cu două sau trei prietene apropiate. „Probabil o să sun două-trei prietene de prin Monaco, pentru că acolo o să fiu. Este și fiul meu acolo, vine și Felix. Va fi ceva mic și simplu doar să simt că nu a trecut degeaba ziua mea”, a mai adăugat Mihaela Rădulescu.

Ce cadouri preferă să primească Mihaela Rădulescu

„La mine nicio brățară în plus nu e în plus. Ei știu că îmi plac brățările, că îmi place să ies într-un loc frumos cu muzică. Trece și asta la un moment dat în viață… Recunosc cinstit, poate că unde și am tot ce îmi trebuie. Nu am dorințe de obiecte pe care nu le am sau altceva ce mi-aș mai dori”, a mai povestit Mihaela Rădulescu.

Sursa foto: Arhiva Cancan