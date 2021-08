Motivul pentru care nu se vaccinează primarul Capitalei, Nicușor Dan: ”O să mă vaccinez după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei a argumentat motivul pentru care nu s-a vaccinat împotriva COVID-19.

Primarul capitalei, Nicușor Dan a anunțat, pe 19 aprilie, că fetița sa a fost testată pozitiv COVID-19. Fiind contact direct al acesteia, Nicușor Dan a fost nevoit să intre în carantină timp de 14 zile, chiar dacă în urma testului efectuat, rezultatul a fost negativ: ”Fetița mea, Aheea, a ieșit pozitivă la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de îngrijorare. Eu am ieșit negativ la testare, dar fiind contact direct, trebuie să stau în izolare (14 zile de la testul ei), până vineri, 30 aprile. Voi continua să-mi îndeplinesc obligațiile de primar lucând de acasă”, scria pe Facebook primarul Capitalei. (VEZI ȘI: PAȘAPORTUL COVID, OBLIGATORIU ÎN MALL-URI?! ANUNȚUL LUI FLORIN CÎȚU, PREMIERUL ROMÂNIEI)

Întrebat dacă se vaccinează, Nicușor Dan a surprins pe toată lumea

”Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică. După cum bine știți, am fost în izolare în luna mai. Am fost în izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat și eu, deci am avut coronovirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan conform Mediafax.ro

Anunțul lui Florin Cîțu despre noile restricții. 699 cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore.

Premierul României a subliniat faptul că România a depășit anul 2020 fără să existe vaccin, astfel că introducerea de noi restricții nu i se pare deloc o soluție viabilă în prezent.

Până pe 30 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.097.452 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.054.417 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 699 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. (VEZI ȘI: PANICĂ ÎN DOUĂ LOCALITĂȚI DIN ARAD. RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ȘI MAGAZINE ÎNCHISE, DIN CAUZA COVID-19)

