Motivul pentru care numele lui Gigi Becali a apărut în tabloidele din Italia: ”Controversatul patron al FCSB, Gigi Becali, l-a numit pe…”

Gigi Becali a ajuns pe primele pagini ale ziarelor de sport din Italia. Jurnaliştii de peste hotare au preluat declaraţiile patronului FCSB referitoare la Dybala, pe care l-a numit ”pitic” într-o comparaţie cu Olimpiu Moruţan.

Gigi Becali este cunoscut pentru modul în care își promovează jucătorii. Ultimul nume pe care patronul vrea să obţină milioane bune este Olimpiu Moruţan, iar într-o intervenţie telefonică, din urmă cu câteva zile, Becali l-a făcut ”piticanie” pe Dybala şi a declarat că argentinianul este mai slab decât Moruţan. Calciomercato şi Football Italia au preluat declaraţiile acestuia şi le-au lansat în media. (CITEȘTE ȘI: REACȚIA SURPRINZĂTOARE A LUI GIGI BECALI DESPRE REFERENDUMUL PENTRU FAMILIE)

”Controversatul patron al FCSB, Gigi Becali, l-a numit pe Dybala ”piticanie””, titrează Football Italia.

Noul pariu al lui Gigi Becali este Olimpiu Moruțan

Noul pariu al lui Gigi Becali se numește Olimpiu Moruțan. Patronul de fapt al roș-albaștrilor este extrem de încântat de perla din echipa lui Nicolae Dică și se felicită pentru fiecare bănuț pe care l-a plătit celor de la FC Botoșani. Becali e convins că în cel mult 2-3 ani va da lovitura cu puștiul de 19 ani și că va lua peste 100 de milioane de euro, atât cât spune că valorează clauza de reziliere.

”Cum să dai 20-30 de milioane pe un fotbalist? Peste doi ani o să coste un fotbalist 500 – 600 de milioane de euro. Acum vor să îl cumpere pe Mbappe cu 300.000.000 de euro. Eu îl am pe Moruţan şi el e puţin mai mult ca Modric. Nu? Aşa e! El are 19 ani acum şi Modric nu era nici jumătate cât Moruţan la 19 ani. Dacă o să fie la fel de serios o să vedeţi… Tu îl compari pe Dybala cu Moruţan? Dybala e o piticanie de 1.67 (n.r. Paulo Dybala are 1.77, iar Olimpiu Moruţan 1.72). Ăla are 24 de ani şi ăsta 19″, declarat în urmă cu câteva zile Gigi Becali la Pro X. (VEZI ȘI: GIGI BECALI A AJUNS LA PROCES CU FINUL LUI REGHECAMPF! MOTIVUL…)