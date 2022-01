Motivul pentru care Nuțu Cămătaru a refuzat să participe la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. “D-aia sunt unicat în viață”

“Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru” este cartea pe care Codin Maticiuc a lansat-o în noiembrie 2021 și în care prezintă personaje-cheie în special din lumea interlopă. Celebrul interlop spune povestea. Și a lui, și a altora. Denise Rifai a încercat, la rândul ei, să stea față în față cu Ion Balint. Nu a avut, însă, același succes ca omul de afaceri care a scris lucrarea.

Nuțu Cămătaru a ținut să precizeze că a relatat doar adevărul în carte, multe persoane, în special cele din lumea interlopă, cotestându-i verdicitatea. În susținerea vorbelor sale, Ion Balint a precizat că a refuzat să partice la o emisiune difuzată pe Kanal D, tocmai pentru că ar fi trebuit să mintă, lucru care lui nu i-ar sta în caracter.

“Am fost eu invitat la Denise Rifai. Am refuzat să mă duc, pentru că nu pot să apar eu, Nuțu, și să mint. Eu spun lucrurilor pe nume și îmi asum tot ce spun. D-aia sunt și unicat în viață, nu mă dau înapoi de la nimic. V-am spus, dacă m-aș mai naște de zece ori, tot așa aș trăi. Și să mă duc să mint cu nonșalanță în față… nu pot. Și au fost unele persoane pe acolo, au mințit și a trebuit să spun eu adevărul prin cartea asta pe aici”, a spus Nuțu Cămătaru.

Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prima întâlnire cu Nuțu Cămătaru. “Am vorbit fix șase minute”

Anul trecut, în noiembrie, Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Nuțu Cămătaru. În compania interlopului, Codin Maticiuc a petrecut cinci ani. L-a vizitat inclusiv la închisoare, pentru a realiza cartea. Actorul recunoaște că a avut și mult noroc, având privilegiul să cunoască persoana potrivită care să-l ajute să ajungă față în față cu Ion Balint.

“Eu m-am considerat întotdeauna omul potrivit la momentul potrivit. Am găsit un om care să mă introducă acolo, un om pe care eu îl cunoșteam, iar el îi era apropiat lui, îi era fin. Ăla mi-a făcut o introducere bună. Eu când am ajuns acolo eram deja în barcă. Deja știa despre ce vreau să-i vorbesc. Am vorbit fix șase minute. Nu sunt discuțiile așa, mai ales la început. Cred că a contat că am mai scris o carte”, a dezvăluit Codin Maticiuc, la Xtra Night Show.

