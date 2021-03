Motivul pentru care Oana, sora Biancăi Drăgușanu, s-a mutat la București: „Am considerat că e momentul potrivit și pentru ea și pentru mine”

Bianca Drăgușanu și sora ei, Oana, s-au mutat una lângă cealaltă, iar acest nou capitol din viața lor pare să le priască de minune. Vedeta își dorea de foarte mult timp să o aibă aproape de ea pe sora ei, doar că întotdeauna a așteptat momentul potrivit. Și ce moment era mai potrivit, dacă nu cel în care în viața Biancăi nu trece o zi fără să se întâmple câte ceva.

Oana, sora Biancăi Drăgușanu, a dat viața trăită în Hunedoara pe viața de la Capitală. Cele două surori au considerat că este momentul perfect pentru a se reîntregi familia, astfel că vedeta și-a mutat sora într-o vilă dintr-un complex rezidențial din zona Tunari, foarte aproape de vila în care locuiește Alex Bodi.

” Stăteam tot la casă în Hunedoara. Nu m-a dat peste cap mutarea. Este o schimbare majoră pentru că și copii sunt la școală și eu sunt cu serviciul. Nu sunt singură pentru că o am și pe Bianca. A contat asta foarte mult pentru că dacă nu era ea poate că nu făceam pasul ăsta. Stăm foarte aproape una de alta. Deocamdată eu locuiesc cu Bianca căci e mai ușor. ” a declarat Oana, sora Biancăi.

VEZI ȘI BIANCA DRĂGUȘANU ȘI-A MUTAT SORA ÎN BUCUREȘTI. “VIAȚA MEA ESTE PERFECTĂ”

Ce spune Bianca despre mutarea surorii ei în Capitală

De cealaltă parte, vedeta susține că acestă decizie este una care-i bucură sufletul cel mai mult. Mai ales că în viața ei s-au petrecut foarte multe evenimente care au neliniștit-o și peste care încearcă să treacă cu brio.

” De mulți ani îmi doream să o aduc pe sora mea la București. Am considerat că e momentul potrivit și pentru ea și pentru mine. Am considerat că e foarte bună și potrivită în afacerea mea. Mă ajută și cu Sofia. Din toate punctele de vedere este minunat să am o prietenă foarte bună și să fie și sora mea.

Am avut nevoie una de cealaltă și asta ne-a determinat să ne mutăm mai aproape. Oana m-a simțit că am nevoie de ea din toate punctele de vedere. De multe ori este mult mai matură decât mine și poate datorită faptului că nu e implicată în situațiile în care sunt eu implicată și îmi dă sfaturi mult mai mature. „, a declarat Bianca Drăgușanu.

CITEȘTE ȘI SORA BIANCĂI DRĂGUȘANU, TRANSFORMARE TOTALĂ. LA CE INTERVENȚII ESTETICE A APELAT OANA