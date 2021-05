Motivul pentru care Sânziana Buruiană si Andreea Tonciu se dușmănesc de cinci ani

Andreea Tonciu si Sânziana Buruiană nu-si mai vorbesc de mai bine de cinci ani. Mai mult, se poate spune că se dusmănesc! Totul a plecat de la o emisiune tv, unde Sânzi a făcut câteva declarații care au deranjat-o tare pe Andreea.

Concret, Sânziana Bucuiană spunea că prietena ei Andreea Tonciu i-a servit, la nuntă, mâncare stricată. De acolo a plecat totul, iar cele doua nu si-au mai vorbit. Andreea a împlinit 35 de ani, în urmă cu două zile, dar nici de această dată Sânzi nu i-a spus ”La mulți ani!”. Avea să explice de ce, pentru impact.ro. „Nici Andreea nu mi-a urat nimic de ziua mea”, a spus ea.

Motivul pentru care Sânziana Buruiană si Andreea Tonciu se dusmănesc de cinci ani

Disputa continuă si pare că nu se va opri, dacă și zilele de nastere tot într-un război al orgoliilor se transformă. În urmă cu două zile, Andreea a împlinit 35 de ani, însă Sânziana Buruiană nu i-a trimis nicio urare. ”Dar, pe ea, de ce nu o întrebați dacă mi-a dat mesaj de ziua mea, dacă m-a felicitat când am născut? Numai pe mine mă întreabă lumea de ea și nu înțeleg de ce. Întrebati-o pe ea, cel mai bine. Eu sunt ocupată cu filmările pentru reality-ul nostru “Mămici de pitici cu lipici”, facem lucruri frumoase pentru copii și asta mă bucură foarte mult. Eu nu am timp de răutăți. În schimb, o puteți urmări pe ea ce zice pe la emisiuni, nu a avut nimic de învățat de la fostele sale prietene”, a spus Sânziana. (CITESTE SI: ANDREEA TONCIU, O NOUĂ SCHIMBARE LA NIVELUL FEȚEI DUPĂ CE ȘI-A OPERAT NASUL. CUM S-A AFIȘAT VEDETA PE INSTAGRAM)

Cearta s-a pornit după nunta Andreei Tonciu, când Sânziana Buruiană s-a plâns că meniul nu a fost ok, mâncarea sctricată. „Mi-a fost foarte rău. M-am ţinut de pereţi. Cred că am vomat de zece ori. Iniţial, am crezut că m-a deocheat cineva, dar apoi când am văzut că gluma se îngroaşă, m-am alarmat. Am intrat în panică atunci când cea mică a început şi ea să vomite. Am alăptat-o, dar nu m-am gândit că o pun în pericol.

E clar că ceva s-a întâmplat cu mâncarea acolo. Nu pot să cred că la un astfel de complex de lux se poate întâmpla aşa ceva. Acolo se fac nunţi de mii de euro. O să le fac reclamaţie. Nu este vorba doar de mine aici, ci de fetiţa mea, care nu este atât de rezistentă în faţa unor astfel de afecţiuni. Mă duc de urgenţă cu ea la medic să nu aibă vreo enterocolită”, a declarant la acea vreme Sânziana Buruiană. (NU RATA: ANDREEA TONCIU, VORBE GRELE ÎN DIRECT LA TV DESPRE ROXANA NEMEȘ ȘI ALEXANDRA UNGUREANU: ”TOATE FUFELE!”)

Iar replica nu avea cum să nu apară. „Pe mine mă deranjează foarte mult acest subiect, dar nu am să intru în polemică cu absolut nimeni. Domnişoara Sânziana Buruiană a venit la evenimentul meu, a stat aproximativ o oră și a plecat. Nu ştiu dacă a mâncat ceva, având în vedere că este mămică şi alăptează, din câte ştiu eu, nu ai voie să mănânci anumite mâncăruri când alăptezi. Probabil o fi gustat ceva şi d-aia i-o fi fost rău, că am auzit că i-a fost rău şi celei mici. Nu am avut niciun reproș de la nimeni. Probabil că a fost deocheată”, a spus Andreea Tonciu.