Motivul pentru care Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au 4 divorțuri la activ. Reacția ireală a judecătoarei, când cuplul s-a separat legal ultima oară: „Mi-a zis...”

Silviu Prigoană (59 de ani) și Adriana Bahmuțeanu (49 de ani) au divorțat de 4 ori, aspect care a uimit opinia publică. De altfel, au împreună doi băieți, Eduard și Maximus. În cadrul unui podcast, fostul soț al brunetei a dezvăluit care a fost motivul principal pentru care a ales să se separe legal de atâtea ori, dar și ce reacție a avut judecătoarea, la ultimul divorț. Vezi mai jos detaliile.

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au trecut prin mai multe împăcări și despărțiri, subiect care a apărut pe primele pagini ale ziarelor. Cei doi au 4 divorțuri la activ, iar cel definitiv a avut loc în anul 2015. Tot de atunci au existat și o serie de disensiuni și scandaluri între ei, unele dintre ele legate de cei doi copii pe care îi au împreună, Maximus și Eduard.

În cadrul unui podcast, Silviu Prigoană și-a deschis sufletul și a vorbit despre motivul principal pentru care cei doi au ales să divorțeze de 4 ori. Deși pare un scenariu desprins dintr-un film, cuplul a trecut prin multe „suișuri” și „coborâșuri”, ajungând de multe ori în fața notarului și, în cele din urmă, în instanță. Cei doi copii ai lor locuiesc alături de tată, iar Adriana Bahmuțeanu are o relație bună cu fiii ei.

S-au căsătorit prima oară în 2013, la scurt timp au divorțat și s-au împăcat. S-au recăsătorit, urmând ca la 4 luni distanță să ajungă iar la „cuțite”. Apoi s-au împăcat, s-au căsătorit, au divorțat iar. În 2015, au divorțat definitiv. Silviu Prigoană a explicat de ce nu a mai dorit să se împace cu cea alături de care își întemeiase o familie.

„Ea pleca și venea acasă după șase luni cu facturile, că a greșit, că nu mai face. Am avut patru căsătorii cu ea, nu cinci. Și la ultimul divorț mi-a zis judecătoarea «Domnule, de ce însori cu aceeași femeie? Dacă tot te însori cu aceeași femeie, de ce mai divorțezi?» si îi zic: «Pot să mă însor și cu alta, că nu am știut!». Și m-a învățat minte judecătoare să mă însor cu altcineva. În perioada respectivă, lucram 20 de ore pe zi și eram foarte putin în familie. Și primele trei divorțuri au fost fără minori, nu aveam copii. Ea a plecat de acasă după 27 de zile, când am introdus eu divorțul ea părăsise domiciliul. Apoi a venit și a mai stat șase luni, apoi iar a plecat.

După care a trebuit să introduc divorțul pentru părăsire de domiciliu, asta a fost motivul divorțului, nimic altceva.Noi nu am avut niciun fel de discutii, de gelozie. Nu mă interesa când pleca și când venea, pentru că eu aveam treburile mele de rezolvat. Ea era o prezentatoare TV care avea nevoie de publicitate, eu nu aveam. Au fost niște chestii acceptate, era ultima mea grijă ce zice presa sau gura lumii. În momentul în care a plecat de acasă am decis să divorțez definitiv”, a povestit Silviu Prigoană la „Tare de tot cu Viorel Grigoroiu”.