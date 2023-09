Scandal cu menajera! Eduard, Fiul lui Bahmu și al lui Prigoană, continuă seria dezvăluirilor uluitoare! Ce se întâmplă în casa afaceristului! A anunțat Protecția Copilului

Adriana Bahmuțeanu e foc și pară pe fostul ei soț, Silviu Prigoană. Asta după ce Eduard, fiul cel mic al celor doi, a făcut noi dezvăluiri uluitoare. Acum, este vorba despre un scandal în casa tatălui, la care a luat parte. O ceartă cu strigăte între Mihaela, iubita afaceristului, și menajeră. Băiatul a filmat totul, iar Bahmu a anunțat Protecția Copilului. CANCAN.RO vă prezintă întreaga poveste, în exclusivitate.

Adriana Bahmuțeanu a apelat la Ordonanță Președințială, pentru a-l aduce la ea acasă, definitiv, pe Eduard, băiatul cel mic pe care-l are cu Silviu Progoană. Asta pentru că s-a cutremurat atunci când fiul i-a povestit prin ce a trecut în vila afaceristului. Într-un video de aproximativ șapte minute, Eduard a vorbit despre tratamentele la care era supus, între care umilință, lovire, jignire (Vezi AICI toate detaliile).

Adriana Bahmuțeanu a făcut plângere la Protecția Copilului! Ce s-a întâmplat în casa lui Prigoană

O nouă filmare, făcută de același Eduard, a scos-o din minți pe Adriana Bahmuțeanu. Este vorba despre un scandal, la care Eduard a fost de față. Ba a și filmat și i-a arătat totul mamei lui, care a făcut plângere la Protecția Copilului. ”Asta s-a întâmplat, am văzut tot, am văzut scandalul la care Eduard a fost de față. Nu se poate așa ceva, prin câte a trecut copilul meu! Să ia parte la asemenea scandaluri, păi cum poate trăi în acea casă, cum să stea copilul meu în acel mediu!? Am predat filmulețul la Protecția Copilului”, a declarat Adriana, pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: ADRIANA BAHMUȚEANU I-A FĂCUT SOȚULUI FIȘA POSTULUI: OBLIGAȚII ȘI DREPTURI! CE ARE VOIE SĂ REFUZE? CANCAN.RO ARE LISTA COMPLETĂ)

Ce s-a întâmplat în acea zi? Scandalul a pornit de la niște cămăși, când Mihaela, partenera de viață a lui Silviu Prigoană, i-a reproșat menajerei că le-a trântit pe jos, deși erau spălate și puse pe umeraș. Ultima nu s-a lăsat și i-a replicat. Cele două au ridicat tonul, sub privirile lui Eduard. Ceartă în toată regula s-a iscat acolo, în timp ce băiatul Adrianei a început să filmeze. Mihaela a acuzat-o pe menajeră, la un moment dat, că vorbește urât de Silvius și de soția lui, Georgiana. ”Îl înjuri pe Silvius, de Georgiana zici că-i o putoare! Ai un tupeu de neimaginat!”, a spus, între altele, Mihaela. Iar replica menajerei a fost că iubita lui Prigoană i-a jignit pe cei doi copii care locuiesc în casa afaceristului.

(NU RATA: ADRIANA BAHMUȚEANU ABIA ACUM A RECUNOSCUT! CULISELE RELAȚIEI CU SILVIU PRIGOANĂ ȘI ADEVĂRUL DESPRE CELE CINCI DIVORȚURI. „NU PUTEAM SĂ-I REZIST”)

Reamintim că Eduard s-a întors, la mijlocul lunii august, din America, unde a fost în vacanță alături de mama lui și de soțul ei, George Restivan. Însă nu a mai vrut să se întoarcă la locuința tatălui său, acolo unde instanța decisese. I-a povestit Adrianei ce i se întâmplă acolo, așa că prezentatoarea TV a luat decizia de a-l ține lângă ea, încălcând sentința dată de judecători. Mai mult, nici la școală nu l-a dus, la cererea fiului, pentru că lui Eduard îi este frică să nu fie luat de acolo de Prigoană. Adriana Bahmuțeanu dezvăluia, pentru CANCAN.RO, că riscă să ajungă la închisoare, pentru deciziile luate în ultimele săptămâni (Vezi AICI toată povestea).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.