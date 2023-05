Adriana Bahmuțeanu dezvăluia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că soțul ei, George Restivan, o aleargă prin casă pentru a o duce în dormitor. Detalii suculente a dat acum câteva zile jurnalista, acum, vine cu o ditamai lista de obligații și drepturi pe care le are partenerul ei de viață. Și sunt multe, nu glumă, plecând de la gelozie, până la abuzul fizic. Avem detaliile, în exclusivitate.

Adriana Bahmuțeanu s-a măritat! George Restivan a picat ca o boare în viața ei și, pe loc, i-a cerut să-i fie ”jumătate”. Ea l-a acceptat și nu a greșit. Avea să ni se laude cu bărbatul care a cucerit-o, ulterior, definitiv (Vezi AICI detaliile). De curând s-au ”luat”. Obligații și drepturi! Cu asta s-a trezit George.

Ce obligații și drepturi are soțul Adrianei Bahmuțeanu

Lista curge lin și mult. Poate chiar obositor de mult, dar George a acceptat-o, i-a plăcut și a ”semnat-o”. ”Să nu aibă comportamente gen gelozie, să nu critice, să nu abuzeze fizic, economic, emoțional partenerul, să nu manipuleze, să își asume greșelile, să nu intre în competiție cu partenerul, să nu bârfească, să nu facă echipă cu prietenii împotriva partenerului, să țină cont de părerea acestuia, să aibă o igienă adecvată și să păstreze casa în curățenie, să respecte NU-ul celuilalt, să nu permită familiei extinse-rudelor să intervină în familie, să stabilească, împreună cu mine, obiectivele familiei, să nu creeze conflicte, mai ales în fața copiilor”, este partea cu obligații, pe care Adriana Bahmuțeanu ne-a dezvăluit-o, în exclusivitate.

Și acum vin drepturile. Are, e drept, câteva interesante, cum ar fi partidele de amor. Adică, poate s-o refuze pe Adriana, dacă nu are chef de tăvăleală! Chiar că e plină de surprize jurnalista! ”Să comunice aservit, să i se recunoască granițele, să primească și să dăruiască iubire, să fie empatic, să nu permită abuzuri și violență, să se încurajeze pe sine și restul familiei, să ia singur hotărâri în ceea ce îl privește, să refuze partidele de amor dacă nu vrea, să se pună pe primul loc în viața sa, să primească și să dăruiască iubire, să își asume greșelile și consecințele, să fie fidel, să își spună nevoile și dorințele”, a înșirat Adriana lista cu drepturile soțului ei.

