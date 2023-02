Adriana Bahmuțeanu, gata să devină mamă pentru a treia oară! Vedeta și George Restivan au planuri mari împreună

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formează de ceva timp un cuplu. Cei doi au planuri mari de viitor, iar în vara acestuia an vor face nunta. Mai mult, aceștia și-ar dori ca în curând familia lor să se mărească. Vedeta este gata să devină mamă pentru a treia oară.

Adriana Bahmuțeanu a fost cucerită de noul partener. Bruneta a redescoperit iubirea atunci când se aștepta mai puțin și nu i-a fost frică să se arunce într-o nouă relația. Spera de mult ca bărbatul perfect să apară în viața ei, iar recent visul i-a devenit realitate. Aceasta a fost complet cucerită de iubitul american, iar luna iulie va păși alături de acesta în fața altarului.

„Este fix așa cum mi-am dorit și cum l-am vrut. Emoția mișcă lucrurile. Eu îmi doream o familie, un soț bun și copii. Nu e vorba despre curaj și nebunie. Viața e frumoasă la orice vârstă. Poate unii nu mai vor să se complice. Le e frică de eșec. Un om care și-a luat-o de multe ori nu mai încearcă. Alege să rămână singur. Eu m-am schimbat foarte mult, altfel nu eram aici.

Nu are mentalitatea asta a bărbatului din România. Nu este misogin. Nu pune femeia pe locul doi. Are mentalitate de bărbat din America. Îmi place mult lucrul ăsta la el. (…) El își dorea să mă cunoască. S-a folosit de un prilej ca să mă cunoască. M-am dus de obrazul lui Carmen Harra, crede-mă. Din jumătatea aia de oră, la cat eram de obosită, am ajuns acasă la 5 dimineața. De atunci am făcut în așa fel încât să rămânem împreună. ”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul unui podcast.

„Să mai apară un copil”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan așteaptă cu nerăbdare ziua nunții și deja au făcut planurile și pentru luna de miere. Cei doi nu o să fie singuri în vacanță și vor pleca alături de copii. Mai mult, aceștia și-ar dori ca din luna de miere să se întoarcă mai mulți. Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se gândesc să devină părinți.

„Este cum îmi doresc eu. Este un bărbat bun. Ne facem planuri împreună, avem multe planuri. Mă iubește, îl iubesc. Ne-am gândit și la relocarea asta. I-am zis că nu m-aș fi dus în America, ci să vină el aici. Eu am doi copii aici, nu pot să-i văd online. Copilul lui se înțelege foarte bine cu mine. La fel și el cu ai mei. Vrem să plecăm în luna de miere cu toți copii. Mergem în luna de miere tot familionul. Dacă Dumnezeu vrea să mai apară un copil, poate să apară”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

