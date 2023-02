Adriana Bahmuțeanu abia acum a recunoscut! Culisele relației cu Silviu Prigoană și adevărul despre cele cinci divorțuri. „Nu puteam să-i rezist”

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană reprezentau, în urmă cu mulți ani, cel mai zgomotos cuplu din showbiz. Relația celor doi a fost presărată cu numeroase despărțiri și împăcări, dar și cu cinci divorțuri. Cei doi doi au avut o iubire aparte și le-a luat mult timp să își spună adio, definitiv. Acum, Adriana Bahmuțeanu a dat din casă și a vorbit despre relația cu Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană sunt campionii divorțurilor. Cei doi s-au separat oficial de cinci ori, motiv pentru care majoritatea oamenilor credeau că totul este doar teatru, făcut pentru a atrage atenția publică. Însă, Adriana Bahmuțeanu spune că nimic nu a fost regizat în relația cu fostul partener. Scandalurile se iscau repede între cei doi și divorțul părea să fie singura modalitate prin care conflictul se stingea.

Adriana Bahmuțeanu a mai mărturisit că niciodată nu a fost ea cea care a intentat divorțul. Se pare că Silviu Progoane era cel care mereu punea stop și tot el era și cel care cerea împăcare. Chiar și atunci când a fost prins că a înșelat-o pe brunetă, tot el a cerut divorțul.

„Nu am divorțat eu. Este o perceție greșită. Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm. Nu a fost nicio regie. A fost o relație de tip elastic. O relație toxică, e adevărat. Eu nu am intentat divorț. Eu doar ultimul divorț l-am intentat, care s-a desfăcut din vina lui. Eu am fost femeia tolerantă, care mă trezeam dimineața. Mă suna soțul meu și îmi zicea, vine poștașul cu citația de divorț. Trebuia să plec, că na, eram în divorț. Plecam la mine acasă. Îmi spunea: hai pleacă. După câteva luni, mă căuta să ne împăcăm. Și nu puteam să-i rezist. Făcea ce făcea și ne împăcam.

Îi mulțumesc. Nu îi reproșez nimic. Dacă nu era el să mă bage în caruselul ăsta emoțioanal, nu eram cea de azi. Au fost multe certuri pe lângă cele cinci procese de divorț. Mi-au trebuit ani ca să îmi învăț lecția. (…) Nu puteam să-i spun, nu. Nu sunt o femeie nebună, sunt una care și-a găsit greu motivația. (…) Atât mi-a trebuit mie ca să îmi învăț lecția. El m-a dominat mereu prin felul lui de a fi. (…) Nu mă simțeam bine la mine acasă. Nu puteam să mă consult cu el. Nu aveam un umăr pe care să plâng. Nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Eu nu dezgrop morții. Am avut câteva sute de cereri, plângeri, procese”, a declarat Adrian Bahmuțeanu în cadrul unui podcast.

Silviu Prigoană nu vrea să mai audă de Adriana Bahmuțeanu

În cazul lui Silviu Prigoană și cel al Adrianei Bahmuțeanu al cincilea divorț a fost cu „noroc”. Cei doi au reușit, în cele din urmă, să se despartă definitiv și pare că le este mult mai bine separat. Deși au doi copii împreună, foștii soți nu au rămas în relații bune, după divorțul final. Adriana Bahmuțeanu a mai dezvăluit că Prigoană nu vorbește cu ea. Bărbatul a ales să taie totul de la rădăcină și să nu mai audă de Adriana Bahmuțeanu. Nevoiți să țină într-un fel legătura pentru cei mici, cei doi discută numai prin intermediul avocaților.

Despre povestea tumultuoasă de iubire dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a aflat și actualul partener al vedetei. Din fericire, acesta a înțeles situația și nu are nicio problemă cu tot ce s-a întâmplat.

„Nu dorește să discute cu mine. Nu-l pot obliga. Discutăm ce avem de discutat prin avocați. Așa e cel mai bine. George știe tot. Nu l-a speriat nimic. E foarte open mind. Fostul meu mariaj nu este o excepție. Noi fiind persoane cunoscute e clar că am intrat în atenția tuturor. Noi nici nu am avut motive seriose de divorț. Când l-am prins cu amanta, mi s-a făcut milă. Milă de ea. (…)”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

