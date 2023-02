Drama Adrianei Bahmuțeanu! Abia acum a recunoscut tot. „ Am vrut să-mi i-au zilele”

Adriana Bahmuțeanu se află pe micile ecrane de ceva timp și mereu a apărut cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine pozitivă. Chiar și în repetatele scandaluri cu fostul soț, bruneta afișa tot o atitudine bună și părea că nu prea multe lucruri o ating. Însă, se pare că acasă, acolo unde nu o vedea nimeni, Adriana Bahmuțeanu nu mai zâmbea. Vedeta a trecut prin lucruri grele și chiar a fost la un pas de sinucidere.

Recent, Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că de-a lungul vieții a trecut prin multe momente grele, cărora abia le-a făcut față. Însă, unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care le-a trăit și care încă o mai macină este pierdea copilului ei. Această dramă a îngenuncheat-o pe Adriana Bahmuțean și a adus-o în pragul în care se gândea serios la sinucidere.

În anul 2009, Adriana Bahmuțeanu devenea mămică, însă fericirea i s-a spulberat repede. Vedeta a născut prematur, iar bebelușul a supraviețuit numai trei săptămâni. Tragedia a pus-o la pământ pe Adriana Bahmuțeanu, care a suferit foarte mult timp. Aceasta a fost chiar la un pas de sinucidere, iar singurul lucru ce a făcut-o să meargă mai departe a fost gândul la ceilalți copii ai săi.

„Eram la nebuni azi dacă nu m-aș fi resetat așa. La spitalul 9. Sunt foarte sigură. Am avut multe momente de cotitură. Am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele. M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă. (…) Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple. Am fost o legumă ambulantă. Un zombie. Mi-am închis telefonul. Aveam 300 de apeluri pe zi. M-am simțit foarte singură”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul unui podacast.

Adriana Bahmuțeanu și-a revenit cu greu

Adriana Bahmuțeanu a mai mărturisit că i-a trebuit mult timp să treacă peste ce s-a întâmplat și nu ar fi reușit să o facă dacă nu avea ajutorul mamei sale. De asemenea, aceasta s-a gândit și la ceilalți copii pe care îi are și a încercat să meargă mai departe pentru ei. I-a luat ani de zile să își revină, însă în cele din urmă a zâmbit, din nou.

„Dacă nu era mama mea cred că clacam. (…) Oamenii erau curioși ce se întâmplă în viața mea ca să facă un subiect. Nu să vadă cum mă simt. (…) A fost foarte greu să depășesc perioada aceea. Poți să pierzi orice în viață, nu se compară ca grad de durere când îți pierzi propriul copil. (…) M-am mobilizat pentru ceilalți copii. Am vindecat în timp durerea asta. În timpul pandemiei am simțit că sunt vindecată. Regretul rămâne oricum”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

