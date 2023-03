Motivul pentru care Simona Gherghe a lipsit de la emisiunea „Mireasa”. Imaginea postată pe rețelele de socializare i-a îngrijorat pe fani

Simona Gherghe a lipsit de la emisiunea „Mireasa”, iar Gabriela Cristea a fost cea care i-a ținut locul. Pentru a lămuri întreaga situație, Simona a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care a explicat motivul pentru care nu a fost prezentă la datorie.

În ultimele două zile, Simona Gherghe a lipsit de la emisiunea „Mireasa”, de pe Antena 1, pe care o prezintă de câteva sezoane. Cea care i-a ținut locul a fost Gabriela Cristea, care a explicat motivul pentru care se află acolo. „Bună ziua. Mă bucur să fiu astăzi aici, în casa Mireasa, alături de concurenți. Stați liniștiți, Simona este bine și cât de curând se va alătura la emisiunea Mireasa.

Din păcate, știți cum este, în viață sunt momente în care trebuie să alegi dacă nu poți să vii la job. Se mai întâmplă. De data asta, eu îi țin locul. Nu s-a întâmplat nimic rău. Oricum, foarte curând ea se va întoarce alături de voi”, a spus Gabriela Cristea în cadrul emisiunii.

Adevăratul motiv pentru care Simona Gherghe a lipsit de la emisiune

Simona Gherghe a postat pe contul de Instagram o imagine îngrijorătoare, de la spital, în care băiețelul ei este ținut în perfuzii. Nu a dat detalii despre starea de sănătate a micuțului, însă motivul pentru care vedeta a absentat de la show-ul Mireasa este legat de problemele cu care se confruntă cu copilul ei.

Problemele se țin lanț de Simona Gherghe

În urmă cu câteva săptămâni, gazda emisiunii „Mireasa” a avut o perioadă grea, din cauza faptului că toată familia se îmbolnăvise de o răceală puternică.

„Nu am apucat să mai vorbim, dar suntem într-o perioadă horror, cu atâtea viroze și tuse. Am impresia că ne pasăm virusurile de la unul la altul și nu se mai termină. Aștept să treacă valul asta și să fie mai frig, să se mai ducă din bolile astea, ca să ne liniștim și noi, să putem să dormim, pentru că nu mă regăsesc deloc în perioada asta, inclusiv eu am o răgușeală de care nu mai scap”, a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

