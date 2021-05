Motivul pentru care tatăl Andreei Bălan îi aplica „corecții” fiicei sale în perioada ”Andre”

Andreea Bălan a vorbit de multe ori de-a lungul vremii despre agresiuniile la care tatăl ei o supunea în copilărie și adolescență, de multe ori fizice, spune artista. De curând, ea și-a amintit, din nou, de această traumĂ.

În podcast-ul lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a arătat din nou cu „degetul” spre tatăl ei, care nu a fost deloc iubitor cu ea, spune cântăreața.

”Cătălin Măruță: Ai avut momente când tatăl tău a fost dur cu tine? Îți mai luai și palme?

Andreea Bălan: Da, copilul nu trebuie bătut.

Cătălin Măruță: De ce te bătea?

Andreea Bălan: Pentru că poate nu aveam chef să urc pe scenă, eram răzvrătită sau poate nu voiam să fac ceva. Și atunci cum mă făcea să fac? Așa. Mna…”, a spus Andreea Bălan.

Săndel Bălan ifirmă total acuzațiile

Săndel Bălan spune că nu și-a bătut niciodată fiica. Recunoaște, însă, că a fost mai dur și a smucit-o de câteva ori.

”A spus că am bătut-o? Am smucit-o o dată, când puneam nişte gresie în bucătărie. A sărit pe ea şi s-a spart. Atunci am smucit-o şi altădată nu a salutat când a intrat într-o cabină unde erau artişti mari. N-am înţeles de ce se expune, ca să-i facă lui Măruţă audienţă!”, spunea tatăl Andreei Bălan.

”N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii. Ele au fost pe val doi ani, atât au mers în concerte, al treilea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca. Luau 1.000 de dolari, am socotit, şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi”, a mai spus Săndel Bălan pentru Click.ro.

