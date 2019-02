Motivul pentru care văduva lui Steve Irwin, celebrul vânător de crocodili, nu s-a recăsătorit

După moartea soțului ei, Terri Irwin nu s-a recăsătorit. Iar acum s-a aflat și motivul pentru care văduva lui Steve Irwin a luat această decizie.

De la moartea lui Steve Irwin, din 2006, atât soția acestuia, cât și copiii lor se ocupă de o grădină zoologică, care duce mai departe memoria celebrului vânător de crocodili. Deși au trecut 13 ani de când Steve Irwin nu mai este printre noi, văduva lui nu și-a refăcut viața. Terri i-a rămas fidelă soțului ei, chiar și dincolo de moarte și a respectat jurământul făcut în fața lui Dumnezeu atunci când s-a căsătorit cu Steve.

”De când l-am pierdut pe Steve nu a mai existat vreun alt bărbat în viața mea. Eu am luat în serios jurământul acela care spune că vom fi împreună până când moartea ne va despărți. În plus, chiar nu simt nevoia unui alt bărbat în viața mea, mi-e dor de el, dar nu sunt o femeie singură – îi am pe cei doi copii și am minunata mea muncă, care duce cumva mai departe amintirea lui Steve”, a declarant Terry Irwin pentru publicația Inspire More.

Steve Irwin a murit in 2006, langa Port Douglas, Queensland. Irwin filma pentru un documentar in Reciful Batt, parte a Marii Bariere de Corali.

Conditiile meteo nu erau tocmai favorabile atunci cand prezentatorul TV a hotarat sa ia cateva cadre si pentru emisiunea fiicei lui. Din pacate, a fost intepat in piept de o pisica de mare. Echipa tehnica s-a grabit sa-l duca la tarm si i-a acordat primul ajutor, insa Steve a fost declarat mort in scurt timp.