Munca mai presus de familie. Ireal ce i-a cerut Mihai Găinușă soției sale, înainte de a naște: ”Marți aveam filmări”

Mihai Găinușă este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din țara noastră. Are o carieră de succes, iar pasiunea lui pentru meseria pe care o practică de zeci de ani a fost, de multe ori, mai presus decât evenimentele din viața personală.

Înainte de a veni pe lume fiica lui, Mihai Găinușă i-a cerut soției sale, Ioana, să programeze operția de cezariană, deoarece el avea programate filmări în televiziune. Iată ce a spus Mihai Găinușă despre momentele în care și-a pus munca mai presus de familie. (CITEȘTE ȘI: ŞERBAN HUIDU A SPUS DE CE S-A CERTAT CU MIHAI GĂINUȘĂ, DE FAPT. CUM A REACŢIONAT „CÂRCOTAŞUL” CÂND A AFLAT)

Mihai Găinușă i-a cerut soției să-și programeze operația de cezariană

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit recent, Mihai Găinușă a mărturisit că nu puține au fost dățile în care a pus munca în televiziune mai presus de familia sa. Un moment pe care sigur nu-l va uita este anul 2005, când i-a cerut soției să programeze cezariana.

”În 2005, când trebuia să se nască fata mea, am rugat-o pe soția mea, Ioana, să fixeze operația urgentă de cezariană miercuri, că marți aveam filmări. Plus multe alte momente în care am pus munca înaintea familiei.

D-asta e necesar să existe contracte prenupțiale bine stabilite. Dacă nu prevezi absolut tot, riști să nu faci nimic. Serios, în ultimii ani m-am implicat mai mult în treburile casnice. Nu cât ar trebui, dar fac progrese. La gătit, însă, nu mă bag. Am senzația că am avut strămoși în familia Borgia”, a declarat Mihai Găinușă, potrivit unica.ro.

(VEZI ȘI: „ANDREEA MARIN O SĂ RUPĂ AUDIENȚA CU POVESTEA NOASTRĂ”! MIHAI GĂINUȘĂ A REACȚIONAT DUPĂ DECLARAȚIILE FĂCUTE DE ȘERBAN HUIDU. CEI DOI NU ȘI-AU VORBIT DE ANI DE ZILE)

Mihai Găinușă, dezvăluiri despre momentul în care și-a cunoscut soția

Omul de televiziune a mărturisit că s-a cunoscut cu soția sa, Ioana, în momentul în care erau pe punctul de a face un accident auto. Pentru Mihai Găinușă, a fost cel mai frumos ”accident”.

”Am senzația că soția m-a cunoscut prima. Eram și vecini în Drumul Taberei și, la un moment dat, era să ne tamponăm cu mașinile. A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei”, a mai spus prezentatorul, pentru sursa amintită.