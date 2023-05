Mutare șoc pentru Bobiță și Dorel, vedetele din Las Fierbinți. Se duc să concureze cu Scărlătescu și Sorin Bontea, de la Antena 1

Bătălia audiențelor dintre Pro TV și Antena 1 aduce noutăți în grila de programe. Chefi la cuțite, show-ul culinar de la Antena 1, a surclasat timp de două săptămâni Survivor România, difuzat de Pro TV. Șefii postului din Pache Protopopescu au făcut imediat o mutare importantă. Astfel, începând de luni, 15 mai, îndrăgitul serial de comedie Las Fierbinți va fi difuzat în prime-time.

Pro TV și Antena 1 dau o luptă aprigă pentru supremație în privința audiențelor. Mai exact, în ultimele luni, duelul s-a dat între show-ul Survivor România, difuzat de Pro Tv, și emisiunea Chefi la cuțite, difuzată de Antena 1. În ultimele două săptămâni, show-ul culinar a avut câștig de cauză, cei de la Pro TV au pierdut, în această perioadă, duelul audiențelor. Cum Survivor România se apropie de final, șefii din Pache Protopopescu au făcut o primă mutare strategică.

Pro TV schimbă ora de difuzare a show-ului Survivor România. Las Fierbinți îi ia locul în prime-time

Chefi la cuțite și Survivor România s-au luptat în ultimele luni pentru recordul de audiență. Show-ul de la Pro TV se va încheia pe data de 24 mai, astfel că șefii postului au gândit o nouă strategie.

Astfel, începând cu ziua de luni, 15 mai 2023, telespectatorii vor avea parte de o surpriză. Show-ul Survivor România va fi difuzat cu o oră mai târziu față de programul obișnuit. De luni, va putea fi urmărit începând cu ora 21:30. De la ora 20:30 va fi difuzat, însă, serialul de comedie Las Fierbinți, care a fost mai tot timpul lider de audiență al postului Pro TV. Cu această schimbare în grila de program, șefii de la Pro TV încearcă să echilibreze bătălia audiențelor cu cei de la Antena 1.

Ce meserie a avut actorul Adrian Văncică, înainte de a deveni celebru în rolul Celentano

Unul dintre personajele cele mai îndrăgite ale serialului de comedie Las Fierbinți este bețivul Celentano. Personajul este interpretat cu multă măiestrie de actorul Adrian Văncică.

Înainte de deveni celebru, Adrian Văncică a avut un drum destul de anevoios în carieră. El a dezvăluit că pe când avea 25 de ani, a lucrat în Coreea de Sud, într-un parc de distracții. Acolo el dădea viață mai multor personaje îndrăgite de toții copiii. În ciuda faptului că nu i-a fost ușor, acea perioadă l-a ajutat foarte mult să se dezvolte profesional.

,,Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracții, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje.

Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulți ruși, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România. În momentul în care eu plecasem din Romania, făcusem câteva filme, câteva piese de teatru, jucasem cu nume mari. Avusesem și o mică emisiune la Pro TV, dar, care s-a terminat repede”, a povestit Adrian Văncică.

