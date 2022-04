Mutu, fericit după 3-0 cu FC Botoșani: „Orice antrenor și-ar fi dorit un astfel de debut!”

Adrian Mutu, antrenorul formației Rapid București, a declarat că victoria obținută de echipa sa la scor de neprezentare cu FC Botoșani, este una normală având în vedere diferența care a fost pe gazon.

„A fost o seară frumoasă, un meci foarte bun, băieții au avut atitudine, au luptat pentru fiecare minge. Și atmosfera din tribune ne-a dat aripi. Te condiționează să intri cu atitudinea corectă și să dai 100% pe teren. Important e să avem constiința curată și să ne facem datoria. Echipa de pe primul loc din play-out a venit aici și am avut o seară cum am avut. Încet încet…. e al cincilea meci, cu cel amical, și echipa a început să înțeleagă ce vreau. Băieții sunt inteligenți plus calitatea lor nativă. Golul lui Antonio Sefer a fost unul foarte frumos, mă bucur pentru Toni, pentru că e primul gol în Liga 1. Mă bucur pentru el, dar cel mai mult mă bucur pentru echipă. Trebuia să avem răbdare și să rezistăm în acele minute, știam că Botoșani e o echipă bună. Pe Sefer îl cunosc de când era mic, de la 15 ani, și întotdeauna a fost un jucător pe care eu mi-l doream când eram la Dinamo și după aceea la echipa națională. E un jucător în formare și care trebuie să ajungă la o maturizare fotbalistică. I-am spus să ridice capul, să continue să muncească, pentru că fotbalul îl va răsplăti. Important e să rămânem cu picioarele pe pământ”, a declarat Adrian Mutu după meci.

Rapid are patru victorii consecutive, toate bifate după venirea lui Adrian Mutu, primind un singur gol. Cu acest succes, „giuleștenii” au egalat la puncte gruparea botoșăneană, ambele contabilizând câte 29 de puncte, bucureștenii fiind pe primul loc datorită golaverajului superior.

În sezonul regular, Rapid s-a impus cu 2-0 la Botoşani, iar în retur scorul a fost egal, 1-1.