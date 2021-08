Mutu, mulțumit de echipă, nu și de arbitraj: „ Frustrarea este mare!”

Adrian Mutu antrenorul principal al formației „U” Craiova 1948, s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale la Mioveni în duelul cedat cu formația lui Alexandru Pelici la limită, scor 1-0.

Mutu a pus eșecul pe seama arbitrajului, oltenilor fiindu-le anulat un gol pe motiv de off-side.

„Am dominat în totalitate jocul. Cum spuneam și acum câteva săptămâni, câteodată fotbalul este nedrept. Nu meritam să pierdem. Noi am venit, ne-am făcut jocul cu o echipă care s-a apărat în jumătatea ei. Am încercat să îi desfacem. Am și marcat, dar mi-am propus să nu vorbesc despre arbitraj. Am văzut în timpul meciului, nu trebuie să văd după meci. Frustrarea este mare. Vă las pe dumneavoastră să vedeți câte greșeli s-au făcut în defavoarea noastră. Atacanții mei trebuie să fie mai atenți când ajung în fața porții și să marcheze. Până la urmă, fotbalul se joacă pe goluri. Per ansamblu, sunt mulțumit. În afara de ocazia din repriza a doua, ei nu au avut nicio ocazie la poartă. E loc și pentru noi să jucăm mult mai bine. Pe viitor, cred că acest noroc o să se întoarcă. Până acum, și la Voluntari și acum, nu mă recunosc învins. Pe tabelă, au câștigat adversarii, dar eu nu o văd așa. În afară de CFR care este campioana României, nicio echipă nu ne-a dominat. Am jucat de la egal la egal și am dominat toate partidele. Vor veni și golurile”, a declarat Adrian Mutu la finalul partidei.

Derby-ul nou-promovatelor a fost tranşat de Alexandru Buziuc (min. 12 – penalty), după ce Dominik Kovacic l-a faultat în careu pe Bogdan Rusu. Echipa antrenată de Adrian Mutu a avut un gol anulat în minutul 62, pentru ofsaid la Hugo Vieira, dar decizia arbitrului a fost una controversată. Argeșenii au încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Dorinel Oancea a fost eliminat în min. 87.În urma acestui rezultat, CS Mioveni a urcat pe locul 8 cu 9 puncte în timp ce „U” Craiova 1948 ocupă locul 9 cu 7 puncte.