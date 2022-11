Așa cum v-a promis, CANCAN.RO revine cu noi detalii despre calvarul pe care Margarita Peychinska l-ar fi trăit pe durata relației cu fotbalistul ”Generației de Aur” și pe care l-a cunoscut în urmă cu 16 ani. Cei doi au ajuns în pragul divorțului, iar fosta Miss Playboy Bulgaria 2002 a rupt tăcerea și i-a adus acuze grave pe cel pe care l-a acuzat de infidelitate (DETALII AICI). Sexy-bulgăroaica povestește ce sacrificii de ordin financiar ar fi făcut, de-a lungul timpului, pentru ca legătura cu legenda clubului Dinamo să reziste. Avem declarații în exclusivitate, direct de la sursă!

Fostul fotbalist și Margarita Peychinska s-au căsătorit pe 7 iunie 2013, după aproape cinci ani de relație. A cunoscut-o pe brunetă pe vremea când evolua la ȚSKA Sofia. A fost dragoste la prima vedere, iar fostul internațional a divorțat de Cătălina pentru a-și oficializa povestea de iubire cu bulgăroaica.

Și-a vândut apartamentul pentru a-l ajuta

Partajul l-ar fi lăsat, însă, aproape în faliment. Dar, din fericire pentru el, fosta Miss Playboy nu l-a abandonat și ar fi făcut un gest extrem, dornică să-și ajute partenerul și, implicit, relația, deși cei doi nu ajunseseră, încă, în fața altarului.

„Nu am stat niciodată cu el pentru bani. Eu, de exemplu, mi-am vândut apartamentul din Bulgaria, când nu eram căsătoriți, nu aveam nicio siguranță că vom avea ceva împreună vreodată. L-am vândut pentru a-l ajuta pe el, că avea nevoie de bani. Am făcut-o pentru că l-am iubit și am simțit că trebuie să ajut”, ne-a dezvăluit fosta Miss Playboy Bulgaria 2002.

Margarita Peychinska: „Am vrut să mă angajez, dar nu m-a lăsat”

Ulterior, jucătorul și Margarita Peychinska s-au mutat în România, la București. Problemele financiare, însă, au continuat, mai ales după ce pe lume a venit băiețelul cuplului. Bruneta a vrut să-și găsească un loc de muncă, însă ex-fotbalistul lui Dinamo i-a interzis ferm.

„Am vrut să mă angajez, m-am gândit că încă un salariu e binevenit, să fiu și eu printre oameni, să socializez. Nu m-a lăsat! Că să stau acasă, să am grijă de copil, că el se ocupă de toate”, a declarat bulgăroaica pentru CANCAN.RO.

„Nu am avut ce să mâncăm și…”

În continuare, fosta Miss Playboy Bulgaria 2002 și-a amintit de un episod de-a dreptul halucinant, când a fost nevoită să renunțe la o amintire de suflet, doar pentru ca familia ei să aibă ce pune pe masă.

„Mă crezi că aveam 20 de euro, cu autograful lui Guti (n.r. José María Gutiérrez Hernández, fost fotbalist la Real Madrid), preferatul meu atunci, pe timpuri? Și era semnată pentru mine, scria pentru Margot. Și nu am avut ce să mâncăm și am schimbat acești 20 de euro, care, îți dai seama, aveau o valoare sentimentală pentru mine. Aici, în România, s-a întâmplat”, ne-a dezvăluit bulgăroaica.

Reproșuri la greu: „M-ai adus într-o țară străină, mi-am vândut tot pentru tine”

În prezent, fostul component al ”Generației de Aur” pare să fi uitat, odată ce relația dintre ei s-a destrămat, de eforturile de ordin financiar făcute de bulgăroaică de-a lungul timpului.

„M-ai adus într-o țară străină, mi-am vândut tot pentru tine… Și acum îmi zice: păi eu sunt de vină că tu nu ai viață? Din fericire, acum am găsit un job unde programul îmi permite să am grijă de copil, să nu-l neglijez”, a încheiat, cu durere în suflet, Margarita Peychinska.

