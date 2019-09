N-o să-ți vină să crezi cum arată Iulia Albu fără niciun strop de machiaj. Vedeta a avut curajul să se fotografieze nemachiată, iar fanii au reacționat pe loc.

Fără doar și poate, Iulia Albu este o femeie extravagantă. Apare mereu ca scoasă din cutie și de, puține ori, o poți vedea mai "naturală". Ei bine, Iulia Albu a avut curajul să se fotografieze fără niciun strop de machiaj, iar fanii de pe Instagram au reacționat pe loc și au complimentat-o pe vedetă.

Și… ce-i drept, Iulia Albu arată foarte bine fără machiajul excesiv!

„Bună. Sunt Iulia. Și astăzi nu port machiaj. Tu de ce nu ai face-o?”, a scris Iulia Albu pe Instagram.

Acum are încredere în sine și nu menajează pe nimeni, dar în trecut Iulia Albu nu era așa. Vedeta s-a destăinuit și a vorbit despre lucuri mai puțin știute din trecutul ei.

”Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate.

Nu am fost niciodată foate umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult….Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în tine și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram de exemplu nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă. Pentru că eram și foarte slabă, nu puteam să port fuste, mi se părea că nu îmi stăteau bine”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.