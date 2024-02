Naomi Hedman s-a afișat deja cu altul! Puțin îi pasă de Florin Ristei. FOTO & VIDEO

Pentru o bună perioadă, Florin Ristei și Naomi Hedman au format unul dintre cuplurile apreciate din showbiz. Însă, acum, apele sunt cam tulburi, iar relația celor doi pare că a ajuns cu adevărat la final. Zvonurile despărțirii circulă de ceva vreme, iar recent, cântărețul mărturisea că iubita sa a plecat din România, subliniind că relațiile la distanță nu au cum să meargă. Așadar, concluziile sunt clare, iar Naomi Hedman pare că deja a mers mai departe. Tânără s-a afișat în prezența altui bărbat și radiază de fericire.

Povestea de dragoste dintre Florin Ristei și partenera sa a început pe platourile de filmare de la X Factor. Cei doi s-au îndrăgostit nebunește și au început o frumoasă relație. În anul 2020, cântărețul a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Naomi în căsătorie. Lucrurile păreau să meargă foarte bine între cei doi, însă în urmă cu ceva timp situația s-a schimbat. Aceștia au mers pe drumuri diferite, iar acum Naomi Hedman s-a afișat alături de un alt bărbat. A găsit oare deja un înlocuitor pentru Florin Ristei?

Recent, în cadrul unei emisiuni, Florin Ristei a confirmat pentru prima dată despărțirea de Naomi Hedman. Artistul a dezvăluit că separarea nu a fost una clasică. Mai exact, chiar dacă relația celor doi mergea bine, tânăra a decis să se mute din România. Astfel, în mod implicit, și relația a ajuns la final, însă cei doi mai păstrează legătura și vorbesc adesea.

Ei bine, în timp ce Florin Ristei pare destul de afectat de despărțire, lucrurile par să fie ceva mai diferite pentru Naomi Hedman. Aceasta pare că nu este la fel de apăsată de situație, iar de curând s-a afișat în prezența altui bărbat.

Pe rețelele sociale, Naomi Hedman a postat un videoclip în care apare alături de tânără, iar cei doi se distrează de minune împreună. Oara l-a înlocuit deja pe Florin Ristei? Rămâne de văzut dacă Naomi o să confirme o nouă relație sau gândul ei încă mai este la artistul din România.

În timp ce Naomi Hedman nu pare prea afectată de despărțire și se distrează pe cinste, Florin Ristei nu o duce la fel de bine. Sfârșitul relației l-a zdruncinat pe artist, care a ales să se refugieze în muncă. Astfel, recent, cântărețul a făcut o vizită de urgență la spital, corpul acestuia cedând.

„Să știți că Ristei era să moară zilele trecute”, a dezvăluit Speak.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am zis >! Am mai stat un pic și am zis >. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva!, iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a explicat artistul.

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, a continuat Speak.