Naomi Hedman, prima reacţie după ce s-a aflat că Florin Ristei era să moară când s-au despărţit: „Niciun suflet…”

Florin Ristei și Naomi Hedman și-au spus adio după o lungă relație. Când toată lumea se aștepta ca cei doi amorezi să facă pasul cel mare, iată că au decis de comun acord să pună punct relației. Schimbările din ultima vreme și stresul acumulat l-au afectat foarte mult pe artist, căci a ajuns pe patul de spital. Ce reacție a avut fosta lui iubită atunci când a aflat? Mesajul postat de aceasta în mediul online.

Povestea de iubire dintre Florin Ristei și Naomi Hedman s-a încheiat după o lungă vreme. Deși mulți se așteptau ca cei doi să facă pasul cel mare, iată că destinul n-a fost de partea lor. Au decis de comun acord că este mai bine să meargă fiecare pe drumul lui. Nu pentru că nu ar mai fi existat sentimente între ei, ci din cauza distanței. Naomi s-a întors în țara ei, iar relația n-ar fi funcționat la distanță. Așa că, s-au separat.

În podcastul „Fiertzi” al lui Speak, Florin Ristei a vorbit despre momentele grele care au venit după despărțire. Din cauza schimbărilor din viața lui, dar și a stresului acumulat, cântărețul a ajuns pe patul de spital. Orele nedormite și oboseala și-au spus cuvântul, se pare.

„Să știți că Ristei era să moară zilele trecute”, a dezvăluit Speak.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am zis >! Am mai stat un pic și am zis >. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva!, iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a explicat artistul.

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, a continuat Speak.