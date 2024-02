Florin Ristei a ajuns la spital: „Era să moară”. Artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate grave

Florin Ristei (36 de ani) s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a ajuns, de urgență, la spital. Artistul cânta atunci când a simțit că leșină. În ultima perioadă, a muncit foarte mult, iar oboseala și-a spus cuvântul.

După separarea de Naomi Hedman, Florin Ristei s-a cufundat în muncă, lucru care i-a făcut mai mult rău. Pe lângă repetiții și concerte, artistul a petrecut foarte mult timp și la filmări pentru emisiunile din care face parte. Până la urmă, a ajuns să se simtă epuizat și a fost nevoit să ceară ajutorul medicilor. Ultima perioadă nu a fost deloc ușoară pentru el.

Florin Ristei și Naomi Hedman au trăit o poveste frumoasă de dragoste, însă femeia s-a întors în țara ei natală. Relația la distanță nu a mai funcționat așa că au decis, de comun acord, să o ia pe drumuri diferite. În urma despărțirii, artistul a ales să se cufunde în muncă. Până la urmă, epuizarea și-a spus cuvântul și cântărețul a ajuns pe patul de spital. Speak a fost cel care a dezvăluit că prietenul lui s-a simțit rău.

Totuși, Florin Ristei a ținut să precizeze că situația nu a fost atât de gravă, dar a recunoscut că s-a confruntat cu probleme de sănătate. În plus, artistul a dezvăluit că nici acum nu se simte prea bine.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn.

Eu mă duc dimineața la (n.r. la una dintre emisiunile din care face parte), de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm (n.r. la altă emisiune), iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a povestit Florin Ristei.