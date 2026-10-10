Narcis Bujor, reacție acidă după jignirile Prințului Marco: ”Nu am avut ceva personal cu omul ăsta”

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Tensiunile apărute în urma schimbului de replici dintre Prințul Marco și persoanele care l-au criticat continuă să atragă atenția publicului. De această dată, Narcis Bujor, una dintre ispitele cunoscute de la Insula Iubirii, a decis să își facă public punctul de vedere, după ce Marco a revenit asupra comportamentului său și le-a transmis scuze celor pe care i-a jignit.

După o perioadă în care a preferat să nu intre în conflict și să nu răspundă provocărilor, Narcis a considerat că ultimele gesturi ale lui Marco schimbă situația. Reacția sa a venit într-un moment în care discuțiile despre comportamentul fostului concurent și despre atitudinea acestuia în spațiul public continuă să genereze controverse.

De ce a ales Narcis Bujor să vorbească abia acum

Narcis Bujor a explicat că a urmărit evoluția situației, însă nu a considerat că toate atacurile și comentariile apărute în mediul online merită un răspuns. Ispita a preferat să păstreze distanța față de schimburile tensionate de replici, în loc să contribuie la amplificarea scandalului.

Decizia de a interveni abia acum are legătură cu mesajul recent transmis de Prințul Marco. În opinia lui Narcis, momentul în care cineva își recunoaște greșelile și încearcă să schimbe direcția unui conflict este diferit de situațiile în care discuțiile sunt alimentate exclusiv de jigniri și provocări.

Astfel, reacția sa nu a fost prezentată ca o încercare de a reaprinde disputa, ci mai degrabă ca o ocazie de a clarifica anumite aspecte care au fost discutate în ultima perioadă. Narcis a vrut să explice ce a stat la baza criticilor sale și de ce nu a simțit nevoia să răspundă până în acest moment.

„Am văzut și eu ultimul clip al Prințului Marco și pentru prima dată simt că există ceva la care merită să răspund. De ce abia acum, simplu. Pentru că la jigniri, atacuri și circ ieftin eu nu răspund. Nu pentru că nu aș avea ce să spun, ci pentru că nu orice provocare merită o reacție.

Vreau să lămuresc un lucru. Nici eu, nici colegii mei, nu am avut vreodată ceva personal cu omul ăsta. Tot ce am spus a fost strict despre comportamentul lui din emisiune și al Biancăi, raportat la ce știam și ce vedeam în momentul respectiv. Nu am intrat în viața lui personală de după emisiune și nici nu am simțit nevoia să îl lovim unde îl doare mai tare și să aruncăm cu vorbe și cu alte chestii.

Nimeni nu te pregătește pentru ce vine după o emisiune de asemenea amploare. Nimeni nu te pregătește pentru faimă, pentru critici, pentru hate, sau chiar pentru valul ăla de apreciere care uneori îți poate lua mințile la fel de ușor”, a transmis Narcis.

Narcis Bujor susține că nu a avut nimic personal cu Prințul Marco

Unul dintre principalele aspecte pe care ispita de la Insula Iubirii a dorit să le clarifice privește natura relației sale cu Prințul Marco. Narcis a subliniat că disputele dintre ei nu au pornit de la o antipatie personală și nici nu au avut ca scop atacarea fostului concurent în afara contextului în care acesta a devenit cunoscut publicului.

Potrivit explicațiilor sale, observațiile făcute anterior au vizat comportamentul afișat de Marco în cadrul emisiunii, precum și anumite atitudini ale Biancăi, analizate prin prisma informațiilor disponibile la momentul respectiv.

Narcis a ținut să facă diferența între criticarea unor gesturi vizibile în fața camerelor și atacarea unei persoane pentru aspecte care țin de viața sa privată. Acesta a lăsat de înțeles că opiniile exprimate în legătură cu desfășurarea emisiunii nu trebuie interpretate drept o campanie îndreptată împotriva lui Marco.

De asemenea, ispita a precizat că nici el, nici persoanele din cercul său nu au urmărit să folosească informații din viața personală a fostului concurent pentru a-l pune într-o lumină nefavorabilă. Criticile au fost legate de ceea ce publicul a putut observa în timpul participării la reality show, fără intenția de a transforma discuțiile într-un conflict personal.

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