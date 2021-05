Narcisa Balaban, schimbare radicală după despărțirea de Nicolae Guță! „Îmi văd de viața mea”

Narcisa Balaban a renăscut după despărțirea definitivă de Nicolae Guță. Aceasta spune că și-a pus ordine în viață, este mult mai liniștită și se concentrează exclusiv pe dezvoltarea ei.

Acum, Narcisa este o altă femeie. A lăsat în spate scandalurile, obiceiurile proaste și a eliminat din viața ei tot ce era toxic. S-a concentrat pe transformarea și a reușit să ajungă la trupul mult visat și s-a deschis către parte spirituală a vieții.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Narcisa Balaban a mărturisit că se bucură că a încheiat socotelile cu manelistul și a prezentat progresele pe care le-a făcut în viața personală.

„Simt că m-am schimbat în bine. Mă simt liniștită, vreau să am grijă de mine. Având în vedere trecutul, că eram bombardată de multe ”trotinete”, îți dai seama că nu eram liniștită. Când ai viața ta liniștită de familie și intră niște carii, îți dai seama că-ți strică viața. Acum m-am liniștit, îmi văd de viața mea. Am grijă mai mult de mine. Dacă n-am eu grijă cine să aibe?!”, a declarat Narcisa Balaban la Antena Stars.

„Datorită bunului Dumnezeu”

Mai mult, Narcisa Balaban a mai mărturisit că s-a aplecat puțin mai mult asupra vieții spirituale. Aceasta îi mulțumește lui Dumnezeu pentru liniștea din viața ei și pentru că mereu, sub o formă sau alta, a fost alături de ea.

„Toate astea sunt datorită bunului Dumnezeu, pentru că el este primul în viața mea. Dumnezeu, după aia restul. Eu am simțit întotdeauna mângâierea lui Dumnezeu când am fost în cele mai grele momente. El este cu mine și poate chiar el îmi dictează ce și cum.

Nu s-a ajuns prea departe. Deocamdată atenția mea este pe mine pentru că în viața mea am făcut multe pentru alte persoane și nu am ajuns ok. Trebuie să avem noi singuri grijă de noi. Nici nu o să trăiesc toată viața mea solo”, a mai spus Narcisa Balaban.



