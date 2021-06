Narcisa Birjaru, câștigătoarea ”Chefi la cuțite”, a primit mai multe oferte de muncă: ”Am acceptat deja o colaborare”

Narcisa Birjaru, câștigătoarea ”Chefi la cuțite”, a primit mai multe oferte de muncă după finalul competiției. Tânăra, însă, vrea să cântărească foarte bine deciziile pe care le va lua.

Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu, a câștigat sezonul 9 al emisiunii și, totodată, ea a intrat în posesia marelui premiu, în valoare de 30.000 de euro. Totodată, după finalul competiției, ofertele de muncă au început și ele să apară.

Viața i s-a schimbat radical, iar Naricsa Birjaru ia în calcul orice oportunitate care i se oferă. În cadrul unui interviu, Narcisa Birjaru a mărturisit că după câștigarea show-ului culinar, tânăra a primit foarte multe propuneri.

Își dorește tot ce este mai bun pentru ea, iar momentan Narcisa a acceptat o singură colaborare: ”Aşa este! Şi eu consider că un astfel de proiect e un deschizător de uşi pe mai departe. Mi s-a întâmplat şi mie, am primit deja câteva oferte. O colaborare am acceptat-o, iar pe restul le cântăresc puţin, pentru că vreau să iau decizia cea mai bună pentru mine. M-am bucurat din plin de ce mi-a adus această expunere. Mă recunoaşte lumea pe stradă, mă încurajează şi mă felicită pentru ceea ce am realizat. Nu pot decât să le fiu recunoscătoare”, a declarat Narcisa pentru Viva!

Ce vrea să facă cu banii câștigați

Tânăra a oferit primele declarații după ce a ieșit învingătoare. Narcisa Birjaru a mărturisit că își dorește să-și deschidă un restaurant și să dea avansul pentru o casă a ei. (VEZI ȘI: NARCISA BIRJARU, CRITICATĂ DUR DE FANI DUPĂ CE ȘI-A FĂCUT UN TATUAJ DEDICAT LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU: ”COPIA NU ARE VALOARE”)

”Nu știu încă exact ce să fac cu premiul. Îmi doresc foarte mult un restaurant al meu și aș dori să îmi dau avansul la casă. Nu mă așteptam să ajung până aici. Sunt foarte bucuroasă și le mulțumesc tuturor. Plâng pentru că oamenii sunt foarte rasiști. Mă judecă pentru că sunt de etnie rromă. Ei cred ca dacă unii din etnia mea sunt răi, așa sunt și eu. Eu sunt mândră că sunt țigancă, dar pe buletin sunt româncă. Suntem toți la fel”, a declarat Narcisa Birjaru la Observator.