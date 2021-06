Narcisa Birjaru, criticată dur de fani după ce și-a făcut un tatuaj dedicat lui Cătălin Scărlătescu: ”Copia nu are valoare”

Narcisa Birjaru a fost aspru criticată de fani, după ce și-a făcut un tatuaj dedicat mentorului ei, Cătălin Scărlătescu.

Câștigătoarea ”Chefi la cuțite” a fost luată la rost de fani, după ce a publicat tatuajul nou pe contul său de Instagram. Narcisa Birjaru și-a făcut un desen simbolic, cu semnătura chefului Cătălin Scărlătescu. De asemenea, tânăra și-a tatuat și numele lui Speak, alături de alte elemente.

„După cum am promis @iamspeak cuvântul e cuvânt, vreau să-ți multumesc pentru încrederea pe care m-ai făcut să o am in mine și pentru minunatul om care ești (…)

@chef_catalin_scarlatescu, Fiind mentorul meu perfect semnătura ta nu avea cum sa lipsească te 💜🙏”, a scris Narcisa Birjaru pe Instagram.

Fanii, însă, au criticat-o pe Narcisa și au îndemnat-o să fie originală. Asta pentru că… Riki, concurentul din echipa lui Sorin Bontea, a fost primul care și-a tatuat, în semn de apreciere, autograful primit într-o seară de la mentorul său. (VEZI ȘI: FLORIN DUMITRESCU, PRIMA DECLARAȚIE DUPĂ CE S-A SPUS CĂ NARCISA BIRJARU A CÂȘTIGAT CHEFI LA CUȚITE: “O SĂ ÎNȚELEGEȚI FOARTE MULTE LUCRURI”)

”Băi, ești nebun? La primul battle pe care l-am câștigat le-am dat o bere și a zis Riki să îi dau un autograf pe sticla de bere. Am zis ok. Și acum mă trezesc că Riki și-a tatuat pe mâna stângă autograful pe care i l-am dat atunci”, dezvăluia Sorin Bontea, surprins de gestul tânărului japonez.

”Copia nu are valoare / Fii originală! Tatuajul cu semnătură l-a făcut primul Riki / Proastă decizie / L-ai copiat pe Riki / Să nu regreți mai târziu, e prea mult / Oribil”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor atunci când au văzut tatuajul Narcisei.

Cătălin Scărlătescu, mesaj pentru Narcisa

Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu, a câștigat sezonul 9 al emisiunii și, totodată, ea a intrat în posesia marelui premiu, în valoare de 30.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE NARCISA BIRJARU, CÂȘTIGĂTOAREA „CHEFI LA CUȚITE” SEZONUL 9. S-A MĂRITAT DE LA 14 ANI „SUNTEM DE NEDESPĂRȚIT”)

Imediat după aflarea câștigătorului, Cătălin Scărlătescu a publicat, pe contul său de Instagram, un mesaj pentru Narcisa Birjaru, prima femeie care a câștigat concursul “Chefi la cuțite”. A felicitat-o și a mărturisit cât de mândru este de performanța ei de-a lungul competiției.

“Sezonul 9 mi-a depășit toate așteptările. Pentru prima dată în istoria @chefilacutite, o femeie a reușit să obțină trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!

În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învețe mai mult, să se autodepășească, să câștige. Este un om care a muncit extrem de mult ca să ajungă aici, un om care nu are multă încredere în fortele proprii, dar un om care dă un gust fabulos mâncării. Narcisa, te-ai născut să gătești! Să nu lași pe nimeni să îți ia asta. Sunt mândru de tine și mândru de echipa care ți-a dat putere să câștigi trofeul! Vă mulțumesc tuturor!

Felicitări și celorlalți finaliști! Cătălin, ești un bucătar desăvârșit. Ai ridicat nivelul în bucătăria noastră! Elena, ți-am spus-o și o repet. Determinarea ta poate să mute munții! Vă felicit și mă bucur că v-am cunoscut!

Și, ca un ultim cuvânt… nu subestimați pe nimeni. Ne vedem în #sezonul10… unde o să am statuie! 😁💜 @chefilacutite @narcisabirjaru @elenaamatei @catalin.amarandei”, a fost mesajul scris de chef Scărlătescu.