Narcisa Birjaru, primele declarații după ce a câștigat ”Chefi la cuțite”. Ce va face cu marele premiu

Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru s-au luptat pentru marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Iar cea care a câștigat a fost tânăra din echipa lui Cătălin Scărlătescu. Narcisa Birjaru a oferit primele declarații după ce și-a învins rivalii.

Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru au avut misiunea de-a pregăti în finala concursului de la Antena 1 un meniu demn de stele Michelin, format dintr-un starter, un main course și un desert. A fost o competiție dură, dar într-un final u singur concurent a plecat acasă cu trofeul.

Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu, a câștigat sezonul 9 al emisiunii și, totodată, ea a intrat în posesia marelui premiu, în valoare de 30.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE NARCISA BIRJARU, CÂȘTIGĂTOAREA „CHEFI LA CUȚITE” SEZONUL 9. S-A MĂRITAT DE LA 14 ANI „SUNTEM DE NEDESPĂRȚIT”)

Tânăra a oferit primele declarații după ce a ieșit învingătoare. Narcisa a mărturisit că își dorește să-și deschidă un restaurant și să dea avansul pentru o casă a ei.

”Nu știu încă exact ce să fac cu premiul. Îmi doresc foarte mult un restaurant al meu și aș dori să îmi dau avansul la casă. Nu mă așteptam să ajung până aici. Sunt foarte bucuroasă și le mulțumesc tuturor. Plâng pentru că oamenii sunt foarte rasiști. Mă judecă pentru că sunt de etnie rromă. Ei cred ca dacă unii din etnia mea sunt răi, așa sunt și eu. Eu sunt mândră că sunt țigancă, dar pe buletin sunt româncă. Suntem toți la fel”, a declarat Narcisa Birjaru la Observator.

Chef Scărlătescu, mesaj pentru Narcisa

Cătălin Scărlătescu a publicat, pe contul său de Istagram, un mesaj pentru Narcisa Birjaru, prima femeie care a câștigat concursul “Chefi la cuțite”. A felicitat-o și a mărturisit cât de mândru este de performanța ei de-a lungul competiției. (VEZI ȘI: FLORIN DUMITRESCU, PRIMA DECLARAȚIE DUPĂ CE S-A SPUS CĂ NARCISA BIRJARU A CÂȘTIGAT CHEFI LA CUȚITE: “O SĂ ÎNȚELEGEȚI FOARTE MULTE LUCRURI”)

“Sezonul 9 mi-a depășit toate așteptările. Pentru prima dată în istoria @chefilacutite, o femeie a reușit să obțină trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!

În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învețe mai mult, să se autodepășească, să câștige. Este un om care a muncit extrem de mult ca să ajungă aici, un om care nu are multă încredere în fortele proprii, dar un om care dă un gust fabulos mâncării. Narcisa, te-ai născut să gătești! Să nu lași pe nimeni să îți ia asta. Sunt mândru de tine și mândru de echipa care ți-a dat putere să câștigi trofeul! Vă mulțumesc tuturor!

Felicitări și celorlalți finaliști! Cătălin, ești un bucătar desăvârșit. Ai ridicat nivelul în bucătăria noastră! Elena, ți-am spus-o și o repet. Determinarea ta poate să mute munții! Vă felicit și mă bucur că v-am cunoscut!

Și, ca un ultim cuvânt… nu subestimați pe nimeni. Ne vedem în #sezonul10… unde o să am statuie! 😁💜 @chefilacutite @narcisabirjaru @elenaamatei @catalin.amarandei” este mesajul scris de celebrul chef Scărlătescu