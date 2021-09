Narcisa Guță, agresată și amenințată de propriul fiu! Fosta iubită a manelistului a cerut ordin de protecție

Narcisa, fosta iubită a manelistului Nicolae Guță, a cerut ordin de protecție împotriva propriului ei fiu, după ce acesta ar fi agresat-o și amenințat-o.

În urmă cu câteva zile, Narcisa Guță a mers la poliție să ceară un ordin de protecție. Fosta iubită a celebrului manelist le-a cerut ajutor autorităților, cărora le-a mărturisit că fiul ei cel mare, dintr-o relație anterioară, o amenință și o agresează fizic. (CITEȘTE ȘI: NARCISA ÎL ACUZĂ PE NICOLAE GUȚĂ DE CONSUM DE DROGURI? CE DEZVĂLUIRI ȘOCANTE A FĂCUT, ÎN DIRECT: „ÎI PLAC PLANTELE!”)

Astfel, pe numele lui Nicușor, a fost emis un ordin de protecție valabil pe 3 luni. Tânărul nu are voie să se apropie la mai mult de 100 de metri de mama lui și la 200 de metri de locuința acesteia. De asemenea, nu are voie s-o sune sau să-i trimită mesaje Narcisei.

Instanța l-a mai obligat pe Nicușor să urmeze un tratament de specialitate și să fie consiliat psihologic în vederea dependenței de alcool. În caz contrar, acesta riscă o pedepsă cu închisoarea între 6 luni și 5 ani, potrivit wowbiz.ro.

Narcisa Guță are probleme financiare

De la lux și opulență, la… sărăcie! Vremurile în care Narcisa Guță epata cu hainele de firmă, bijuteriile de mii de euro și ieșirile la restaurantele de fițe din Capitală au cam apus! Acum, fosta nevastă a lui Nicolae Guță se confruntă cu mari probleme financiare. (VEZI ȘI: NARCISA BALABAN, SCHIMBARE RADICALĂ DUPĂ DESPĂRȚIREA DE NICOLAE GUȚĂ! „ÎMI VĂD DE VIAȚA MEA”)

De multe ori, bruneta s-a plâns în emisiuni televizate că manelistul nu o mai ajută cu bani și că nu se interesează de băiatul pe care îl au împreună, Alberto. Narcisa l-a acționat și în instanță, la un moment dat, pe Nicolae Guță, pentru pensie alimentară, însă după un timp și-a retras plângerea. Cei doi ar fi ajuns, într-un final, la un acord.