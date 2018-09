Cântăreața a recunoscut că a trecut prin momente grele când a fost nevoită să se despartă de fiica ei, care a plecat la studii în Helsinki. Narcisa Suciu, care locuiește în orașul Outokumpu, din Finlanda, a mai recunoscut că nu o sună niciodată pe Daria, dar știe că este pe mâini pe bune, după ce s-a mutat alături de iubitul ei.

Este cunoscut faptul că Narcisa Suciu locuiește de mai mulți ani în Finlanda, alături de soțul ei, Veikko Miettinen. Artista are și o fiică de 20 de ani, Daria, care a decis că trebuie să plece la studii într-un alt oraș. Nu a fost deloc ușor pentru Narcisa, dar timpul a făcut-o să înțeleagă că e mai bine așa.

„A crescut copilul, are 20 de ani, trebuia să plece de acasă. Ea e pe artă plastică și a început școala de două săptămâni, e în Helsinki. Nu mi-a fost ușor, m-a apucat un plâns, iar bărbatu-meu m-a lăsat așa vreo 10 minute… Nu o sun niciodată, o las să mă sune ea, ea mă sună, mă întreabă ce fac, unde sunt.

Noi eram cumva siameze, nu ne-am despărțit așa o perioadă mai lungă. E cu prietenul ei, care e un băiat pe care mama îl aprobă, e un băiat foarte fain, le-am zis că sunt norocoși că s-au găsit la 20 de ani fără dramă, locuiesc împreună, părinții lui o iubesc pe Daria. El acolo locuia, în suburbia Helsinki-ului, la 800 de metri de centru. El are 23 de ani.

Îmi place că totul e pus exact unde trebuie. Am fost la ea acum vreo două luni și jumătate, am stat o noapte și mi-a zis: „Să vă descălțați, că am făcut curățenie toată ziua”, a declarat Narcisa Suciu.