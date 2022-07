Narcisa Suciu, la un pas de moarte. Artista a fost operată de urgență

Narcisa Suciu s-a aflat, recent, la un pas de moarte! Îndrăgita artistă a povestit pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat, interpreta mulțumind medicilor pentru tot ce au făcut pentru ea.

Narcisa a povestit că a început să se simtă rău după un spectacol pe care l-a susținut în 16 iulie lângă Baia Mare. Luni a ajuns la spital, iar medicii au decis s-o opereze de urgență. Narcisa a povestit că avea apendicele perforat și a făcut septicemie.

”Sâmbătă noapte (n.red 16 iulie) am început să mă simt rău, foarte rău la fel și duminică dimineață. Am plecat spre Cluj cu mașina cu fratele meu, de unde am zburat spre București. Din fericire, la aeroport m-am întâlnit cu Mihai Mitoșeru și m-a ajutat să mă târăsc prin aeroport. Nu știam ce am, doar că îmi era foarte, foarte rău. În avion am primit o pastilă de rău de la o stewardesă, o pastilă de rău de mișcare și am adormit. În Chitila am primit ajutor de la o asistentă, mi-a făcut injecții, calmante și am adormit. Când m-am trezit, nu credeam că pot să cânt, îmi era foarte rău. Am mers și am cântat o oră. Luni am ajuns la spital, nu mai puteam. Am ales un spital despre care știam că are camera de gardă…am făcut analize, CT.”, a spus artista.

Narcina Suciu: ”Domnul doctor, o să rămâi în viața mea parte din familie”

Narcisa le-a povestit fanilor că datorită medicilor este în viață, iar doctorul care a avut grijă de ea va face parte din familia ei de acum înainte.

”A venit un domn chirurg care mi-a zis că ar trebui să intrăm în operație acum, că e urgență de grad zero. Aveam un apendice perforat, explodat, puroi în abdomen. Am intrat în operație… atât de norocoasă am fost să fie de serviciu doamna doctor Daniela. E magică femeia asta. M-a intubat fără să-mi atace absolut nimic. M-am trezit lucidă, fără dureri de cap, fără nimic. Iar chirurgul meu… Domnul doctor, o să rămâi în viața mea parte din familie. Mi-a salvat viața! Erau șanse să nu mai fiu… În ultimele zece zile eu am fost în spital… Practic lunea trecut murisem”, a spus printre lacrimi Narcisa.

