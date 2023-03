Narcisa Suciu, la un pas de tragedie! Întâmplarea care i-a marcat viața: „Am trecut pe lângă moarte”

În vara anului trecut, Narcisa Suciu a trecut printr-o experiență ce i-a marcat viața. Vedeta a fost la doar un pas de tragedie. Doar câteva ore au făcut diferența între viață și moarte. Aceasta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor și a intrat imediat în sala de operație. Această experiență a fost una marcantă și i-a schimbat total percepția despre viață.

În urmă cu doar câteva luni, Narcisa Suciu a fost la doar un pas de tragedie. Aceasta a ajuns de urgență la spital. Vedeta avea apendicele perforat și făcuse septicemie. A fost supusă unei intervenții, iar recuperarea a fost una miraculoasă. Potrivit spuselor medicilor, artista este un om cât se poate de norocos, iar recuperarea acesteia a fost incredibilă.

Acum, după ce a trecut prin tot acel calvar, Narcisa Suciu spune că experiența i-a marcat și schimbat viața. De atunci, vedeta acordă mult mai multă importanță sănătății și se bucură din plin de orice moment din viața sa.

„În vara ce a trecut, am trecut pe lângă moarte, ne-am întâlnit, am dat mâna puțin și i-am zis că mai am un pic de treabă. În momentul în care eu speram să nu plec, mi-am promis și am promis că dacă scap, o să mă duc să cânt oriunde vrea cineva să mă asculte, în orice localitate, oricât de mică, oricât de mare. Anul ăsta asta vreau să fac, să apuc să cânt la toate festivalurile de folk din țară. Vreau să ajung și cu cărțile mele la mai multe librării.

Dacă o să fiu sănătoasă, le fac pe toate. În momentul ăsta, am început să prețuiesc altfel lucrul ăsta la care nu mă uitam foarte atent. Eu știam că sunt un om sănătos, că nu mi se întâmplă niciodată nimic, nici măcar nu răcesc, nu sunt nevoită să iau niciun fel de medicamente și aveam senzația că așa va fi pentru totdeauna. Acum, după ce am trecut prin episodul ăsta, știu că nu e chiar așa și că trebuie să fiu un pic mai atentă la mine”, a declarat Narcisa Suciu, potrivit WOWbiz.ro.

(CITEȘTE ȘI: NARCISA SUCIU I-A DAT ULTIMATUMUL! CE I-A INTERZIS TATĂLUI SĂU SĂ FACĂ ÎNAINTE SĂ MOARĂ: ”ÎNCEARCĂ, SĂ VEDEM CE IESE!”)

„Nu mulți ar fi scăpat”

Narcisa Suciu a fost la un pas de a se stinge din viață, însă norocul a fost de partea ei și a scăpat ca prin urechile acului. Timp de mai multe zile, artista s-a simțit rău, însă a ignorat acest lucru. Abia când era pe punctul de a ceda s-a hotărât să meargă la spital.

Pentru că abia în ultimul moment a cerut ajutorul medicilor, Narcisa Suciu și-a pus serios viața în pericol. Operația prin care aceasta a trecut a fost una grea și a durat patru ore. Medicii au depus toate eforturile pentru a o salva, iar intervenția a fost una extrem de complicată.

„Nu mulți ar fi scăpat din povestea prin care am trecut. De altfel, medicii mi-au și spus că a fost o chestie tare delicată. Am avut și noroc fiindcă m-a ajutat constituția, cel mai probabil. Poate pe mulți alții într-o situație similară nu i-ar fi ajutat!

Aveam un apendice perforat, explodat. Practic tot abdomenul meu era un puroi. M-am trezit din operație, mi-au zis oamenii că operația a fost foarte urâtă. Că erau șanse să nu mai fiu, că a durat vreo 4 ore și că începem tratamentul”, declara Narcisa Suciu.

(VEZI ȘI: CUM S-A LĂSAT NARCISA SUCIU „VRĂJITĂ” DE CEL CARE I-A DEVENIT SOȚ. CE VALORI FINLANDEZE AU ATRAS-O PE ARTISTA DIN ROMÂNIA)