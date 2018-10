Naștere cu scandal! Owen Wilson, tată pentru a treia oară. Actorul a făcut testul de paternitate în timpul sarcinii frumoasei Varunie Vongsvirates

La 49 de ani, Owen Wilson a devenit tată pentru a treia oară, după ce partenera lui, Varunie Vongsvirates, a născut. Și… desigur, rezulatul testului de paternitate demonstrează că actorul american este, de fapt, tatăl nou-născutului. Carismaticul star a fost surprins recent de paparazzii, titrază jurnaliștii de la Daily Mail.

Owen Wilson, tată pentru a treia oară. Actorul a făcut testul de paternitate în timpul sarcinii frumoasei Varunie Vongsvirates

Familia lui Owen Wilson s-a mărit la patru luni după ce el și superba brunetă, Varunie Vongsvirates, au anunțat că urmează să fie părinți. Actorul a devenit tătic de fetiță. Vă reamintim însă că sarcina partenerei star-ului a fost umbrită de un test de partenitate pe care acesta l-a făcut în luna iunie, potrivit Us Weekly. După ce a primit rezultatele, el nu s-a mai îndoit de faptul că este tatăl copilului frumoasei Varunie Vongsvirates.

Owen Wilson mai are doi băieți din relații anterioare. Robert are șapte ani și a primit numele tatălui actorului la naștere. Mama adolescentului este Jade Duell, iubita de la acea vreme a lui Owen Wilson, de care s-a despărțit în 2011. Cel de-al doilea fiu al starului are patru anișori. Mama lui Finn este antrenoarea de fitness Caroline Lindqvist.