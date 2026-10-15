Nașterea care a ținut Hollywoodul cu sufletul la gură! Madonna dezvăluie ce se întâmpla în spital, în timp ce elicopterele survolau clădirea

Madonna a rememorat unul dintre cele mai intense momente din viața sa, la împlinirea a 30 de ani de la nașterea fiicei sale, Lourdes Leon. Regina muzicii pop, în vârstă de 68 de ani, a dezvăluit că venirea pe lume a primului său copil a fost marcată de complicații medicale, un travaliu de 18 ore și o operație de cezariană de urgență, în timp ce elicopterele și echipele de televiziune survolau spitalul din Los Angeles. Artista a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, însoțit de fotografii vechi, în care a vorbit despre legătura specială dintre ea și fiica sa.

Madonna a trecut prin 18 ore de travaliu înainte ca medicii să intervină de urgență

Potrivit Cover Media, Madonna a povestit pe Instagram cum a decurs nașterea fiicei sale, Lourdes Leon, la Spitalul Good Samaritan din Los Angeles, pe 14 octombrie 1996.

Artista a dezvăluit că travaliul a fost extrem de dificil, deoarece bebelușul se afla într-o poziție care împiedica nașterea naturală. După 18 ore, medicii au decis că este necesară o operație de cezariană de urgență, în condițiile în care ritmul cardiac al copilului începuse să scadă.

„Aveai bărbia ridicată în canalul de naștere, căutai stelele și rămăseseși blocată. După 18 ore de travaliu, când bătăile inimii tale au început să încetinească, cezariana de urgență a rămas singura opțiune”, a povestit Madonna.

Cântăreața a descris momentul ca fiind unul dramatic, dar și definitoriu pentru relația cu fiica sa, care avea să devină una dintre cele mai importante persoane din viața ei.

Elicoptere și televiziuni deasupra spitalului în care năștea Madonna

Complicațiile medicale nu au fost singurul lucru care a transformat nașterea lui Lourdes într-un eveniment ieșit din comun. Madonna a dezvăluit că, în timp ce se afla în travaliu, în jurul spitalului se desfășura un adevărat spectacol mediatic.

Celebritatea artistei atrăsese atenția presei, iar elicopterele și echipele de televiziune încercau să surprindă informații despre venirea pe lume a primului său copil.

„Am menționat elicopterele și echipele de știri care se învârteau deasupra noastră, la ultimul etaj al spitalului din estul Los Angelesului? Nașterea ta a fost dramatică. La fel ca viețile noastre”, a scris vedeta.

Prin această mărturisire, Madonna a readus în atenție presiunea mediatică uriașă care o înconjura în anii ’90, într-o perioadă în care fiecare eveniment din viața sa personală devenea subiect de interes internațional.

Mesajul emoționant al Madonnei pentru Lourdes, la împlinirea a 30 de ani

Cu ocazia aniversării fiicei sale, artista a publicat o serie de fotografii din trecut, surprinzând diferite momente petrecute împreună.

Mesajul care a însoțit imaginile a fost unul profund personal, Madonna mărturisind că amintirile legate de Lourdes sunt atât de puternice încât i-ar fi greu să le aștearnă pe toate în cuvinte fără să izbucnească în plâns.

„La mulți ani, Lolita mea! Ai venit la mine într-un vis. Un vis febril. Un vis numit viață. Dacă aș încerca să scriu totul, aș plânge un râu de lacrimi”, a transmis cântăreața.

Madonna a descris legătura dintre ele drept una aproape biblică și a subliniat că, indiferent de schimbările prin care trec, vor rămâne profund conectate.

„Suntem două fețe ale aceleiași monede. Dacă lucrurile pe care suntem dispuși să le riscăm arată ce prețuim, atunci aș risca totul pentru tine”, a continuat artista.

„Nu uita niciodată cine ești”. Sfatul Madonnei pentru fiica sa

La finalul mesajului, Madonna i-a transmis lui Lourdes un îndemn despre identitate, curaj și puterea de a visa, încurajând-o să nu își piardă niciodată încrederea în propriul drum.

„Nu uita niciodată cum să visezi. Nu uita niciodată cine ești. Mică stea, care strălucește mai puternic decât toate stelele de pe cer”, a scris cântăreața.

Lourdes Leon, care activează la rândul său în domeniul muzicii și al dansului, nu a răspuns public mesajului emoționant al mamei sale.

Cele două au colaborat recent și pe plan artistic, fiind coautoarele piesei „The Test”, inclusă pe cel de-al cincisprezecelea album de studio al Madonnei, „Confessions II”.

La trei decenii de la nașterea fiicei sale, Madonna a ales astfel să vorbească nu despre succesul sau faima care i-au marcat cariera, ci despre experiența dificilă a maternității și despre legătura pe care o consideră de neînlocuit.

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