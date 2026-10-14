Bucurie uriașă pentru Teodora Bănică! Fosta iubită a lui Teo Costache va deveni mămică

Teodora Bănică
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Fosta parteneră a lui Teo Costache de la Insula Iubirii trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Teodora Bănică a anunțat că este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată, vestea fiind făcută publică prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde a împărtășit emoția momentului cu urmăritorii săi.

Deși relația dintre Teodora Bănică și Teo Costache nu a durat foarte mult, cei doi au atras atenția publicului în perioada în care au format un cuplu. Între timp, drumurile lor s-au separat, iar fiecare și-a continuat viața pe plan personal. Astăzi, bruneta și-a găsit fericirea alături de actualul partener, cel care a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp.

Bucurie uriașă pentru Teodora Bănică

Acum, la doar câteva săptămâni după logodnă, Teodora Bănică a venit cu o nouă veste importantă. Tânăra a dezvăluit că așteaptă primul copil și a publicat imagini în care își arată burtica de gravidă.

Foto: Instagram

 

Anunțul a fost primit cu numeroase mesaje de felicitare din partea comunității sale online.

Cu această ocazie, Teodora Bănică a transmis și un mesaj emoționant despre momentul pe care îl traversează împreună cu viitorul ei soț:

„Dumnezeu așază întotdeauna cele mai frumoase binecuvântări în viețile noastre, atunci când știe că este momentul potrivit. Ne-am dorit din toată inima să devenim părinți, iar astăzi trăim împlinirea uneia dintre cele mai sincere rugăciuni. Cu sufletele pline de iubire și recunoștință, pășim într-un nou capitol al vieții, în care povestea noastră se va scrie, de acum înainte, în trei. Fetiță sau băiețel, mami și tati te iubesc nespus! ”

Fosta iubită a lui Teo Costache va deveni mămică

Deocamdată, viitoarea mămică nu a dezvăluit dacă va avea o fetiță sau un băiețel, însă a lăsat să se înțeleagă că acest aspect este mai puțin important în comparație cu bucuria de a deveni părinte pentru prima dată.

Teodora Bănică este cunoscută atât datorită activității sale din mediul online, cât și aparițiilor televizate. Provenită dintr-o familie de muzicieni, aceasta a ales să urmeze aceeași direcție profesională, dezvoltându-și pasiunea pentru muzică și studiind în cadrul Facultății de Muzică din Brașov. De-a lungul timpului, bruneta a fost implicată și în proiecte de televiziune, reușind să își construiască o comunitate numeroasă în mediul digital.

Anunțul sarcinii marchează o nouă etapă în viața Teodorei Bănică. După cererea în căsătorie primită într-un decor spectaculos, vedeta are acum motive suplimentare de bucurie, pregătindu-se să își mărească familia și să înceapă aventura maternității alături de bărbatul care îi este partener.

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