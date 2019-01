Natașa Raab, apel cutremurător după ce s-a luptat cu temutul cancer: “Am mari încercări, nu știu încotro s-o apuc. Doamne, dă-mi putere! Rugați-vă”

Dramă fără margini în familia actriței Natașa Raab! După ce s-a luptat cu temutul cancer și a reușit să se vindece, artista a primit încă o lovitură grea de la viață. Speriată și simțindu-se neputincioasă, ea a lansat un apel cutremurător pe o rețea de socializare, unde a dezvăluit ce i s-a întâmplat și i-a implorat pe toți să se roage pentru o persoană dragă ei. De asemenea, vedeta și-a cerut scuze că se va retrage o perioadă tocmai ca să poată să se concentreze mai bine pe situația delicată apărută.

Natașa Raab, apel cutremurător pe Facebook după ce s-a luptat cu temutul cancer

În urmă cu câteva ore, Natașa Raab a făcut două postări pe pagina ei oficială de Facebook, care, de fapt, formează un singur mesaj. Din păcate, fratele actriței este grav bolnav și e nevoie și de multe rugăciuni pentru ca el să fie salvat. Potrivit rândurilor așternute de vedetă pe Internet, și mama ei are probleme de sănătate.

“Dragii mei prieteni, amici și colegi, îmi cer scuze dacă nu am fost și nu voi fi activă, dar am mari încercări și nu știu încotro s-o apuc, că fratele meu are o boală și eu nu pot să fac nimic. S-au adunat toate. Eu, mama și fratele meu. O, Doamne, dă-mi putere! Rugați-vă pentru Cristian-Mugurel, are doar 53 de ani!”, a scris Natașa Raab pe pagina ei de FAcebook.

Natașa Raab a spus diagnosticul primit de fratele ei

Contactată, Natașa Raab a acceptat să vorbească despre boala cu care se luptă fratele ei. Potrivit mărturisirilor făcute de vedetă, medicii i-au găsit bărbatului o tumoră pe pancreas.

“Sunt necăjită pentru că i-au găsit fratelui meu o tumoră pe pancreas. Am venit de la Cluj pentru că a trebuit să-mi prelungesc permisul de conducere şi probabil că va trebui să mă internez din nou. Pentru că eu am ieşit atunci de la Elias pe un diagnostic neprecizat şi… Să sperăm că totul o să fie bine, dar sunt necăjită şi cu fratele meu. Ce face? Se simte rău sau cum aţi aflat? A făcut un icter mecanic şi îţi dai seama că cu ocazia asta i-ai găsit la CT o tumoră pe pancreas. Da, trebuie operat, da”, amărturisit îndrăgita actriță într-un interviu acordat la o emisiune de la Antena Stars.