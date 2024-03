Naty Sandu a izbucnit în lacrimi în direct la TV. Ce s-a întâmplat cu sora lui Mircea Badea, moderatorul de la Antena 3

Sora lui Mircea Badea nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns în direct la TV. O persoană foarte importantă pentru sora moderatorului s-a stins din viață în urmă cu puțin timp.

Naty Badea, sora lui Mircea Badea, corespondent la Antena 3 CNN, a fost copleșită de emoții în direct la TV. Aceasta a izbucnit în lacrimi. Ea a fost profund afectată de vestea că scriitorul Dinu Săraru, în vârstă de 92 de ani, a încetat din viață.

În timpul unei transmisiuni în direct, Naty Badea a dezvăluit că Dinu Săraru a fost un mentor pentru ea în domeniul literaturii. Mai mult, jurnalista a dezvăluit că au avut o relație extrem de apropiată. Nu a putut să-și stăpânească emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

Am cunoscut și locul acela unde dânsul se retrăgea pentru a-și pune gândurile în ordine. Un colț de rai, cu multe dealuri verzi, îmi aduc și acum aminte. După ce am crescut a început să mă nășească din punct de vedere literal”, a fost declarația făcută de Naty Badea la

Citește și: DIN CE FACE BANI, DE FAPT, MIRCEA BADEA? CE AFACERI ARE ŞI CÂT CÂŞTIGĂ ÎN FIECARE LUNĂ

Naty a mărturisit că Dinu Săraru a fost unul dintre cei care au avut încredere în potențialul ei. Acesta a fost lângă ea încă de la început. De asemenea, se pare că sprijinul lui a fost vital în dezvoltarea ei ca scriitoare.

Sora lui Mircea Badea se simte recunoscătoare că a avut ocazia să-l revadă pe mentorul ei și să poată avea o ultimă discuție față în față. În acea întâlnire, el i-a oferit un sfat deosebit de valoros.

„A crezut foarte mult în mine. Mă bucur foarte mult că am reușit să îl văd în vara anului trecut când am venit în țară. Am ținut să merg în vizită la dânsul și am vorbit foarte mult și mi-a spus să nu încetez să scriu.

A fost un om foarte important pentru mine. A crezut în mine când nici eu nu mai credeam, ceea ce e foarte important”, a mărturisit Naty Badea după ce a aflat că Dinu Săraru a decedat.