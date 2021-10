Din ce face bani, de fapt, Mircea Badea? Ce afaceri are şi cât câştigă în fiecare lună

Din ce face bani, de fapt, Mircea Badea? Se pare că împreună cu familia sa, prezentatorul de la Antena 3 este implicat în mai multe afaceri. Cea mai importantă este Editura Badea SRL, o societată comercială prin care mama vedetei reuşeşte ca profesoară de limba română să comercializeze mai multe cărți pentru elevilor.

Conform datelor de la Registrul Comerțului, editura familiei a avut, în 2016, un profit de doar 32.571 de lei, puțin mai mic decât cel din 2015, care a fost de 36.151 de lei, potrivit stirilekanald.ro.

De asemenea, familia Badea deține și o firmă specializată în distribuția prin comenzi și prin Internet, care a adus un câștig de 59.294 de lei în 2016.

Nu toţi membrii familiei au avut parte de câştiguri. Mai exact, sora lui Mircea Badea, Naty, administreză o societate preluată chiar de la cunoscutul ziarist, cu obiect de activitate „consultanță și furnizare de programe informatice (software) și editare de programe”, care a fost pe minus în 2016, deficitul fiind de 2.227 de lei.

Cu toate acestea, anul trecut venitul tuturor s-a învârtit în jurul sumei de 89.638 de lei, adică aproximativ 20.000 de euro.

Mircea Badea, dezvăluiri neaşteptate despre viaţa personală

Prezentatorul de la Antena 3 a recunoscut în emisiunea „Punctul de întâlnire” că nu are un stil de viaţă sănătos. Deşi partenera lui de viaţă promovează alimentația sănătoasă și sportul regulat, Mircea Badea a mărturisit că nu mai merge la sală de multă vreme.

În acelaşi timp, bărbatul a explicat că doarme foarte puțin și nu are deloc grijă la ceea ce mănâncă.

„Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știți are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos. Un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos…

Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață”, a declarat el, la Antena 3.

