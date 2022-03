„Ne-a dat injecții ca un drog ca să nu simțim durerea”. Cum își face Putin armata să reziste

Un soldat rus mărturisește că militarii care au fost trimiși în Ucraina sunt injectați pentru a continua să lupte, indiferent de durere. Soldatul s-a predat pentru a nu mai răni civili ucraineni.

Conform declarațiilor unui soldat rus, înainte de a fi trimiși pe front, aceștia au fost injectați cu o substanță similară unui drog pentru a putea rezista durerilor fizice. Astfel, dacă unul dintre soldați este împușcat sau rămâne fără un membru al corpului, acesta trebuie să continue lupta.

„Ne-au luat telefoanele special ca să nu putem vorbi. Ne-au dat injectii, “Promedol”, pe care să le putem injecta să nu simţim durere în cazul în care vom fi răniţi, să rămânem fără un picior sau aşa ceva. Asta este situaţia.”, a declarat soldatul rus.

Soldații ruși, manipulați de Kremlin

Soldatul care a făcut această declarație s-a predat recent armatei ucrainene deoarece nu dorea să rănească civili. Nu este primul militar rus care spune că trupele ruse nu știau că pleacă la atac, ci credeau că vor merge la un exercițiu, apoi se vor întoarce în Rusia.

După ce a fost capturat, soldatul a spus că dorește să își ceară scuze pentru faptul că a fost obligat să împuște persoane civile, care se aflau în propriile case și, de cele m,ai multe ori, aveau și copii.

CITEȘTE ȘI: Cum îi ameninţă Vladimir Putin pe soldaţii ruşi care nu vor să lupte în Ucraina? Video halucinant, după ce ucrainenii au capturat mai mulţi ruşi

„Vreau să mă adresez poporului ucrainean: îmi cer scuze că mor oameni, copii, şi pentru faptul că totul ce ne-au spus nu este adevărat.

Aş vrea să fac un apel soţiei mele. Să-i povestesc tot adevărul. Când ne-am predat, au ieşit sătenii simpli cu arme. Eu am ordonat să fie încetat focul. Am ieşit primul acolo. Ei au spus: “Uitaţi-vă cu ce luptăm noi, noi apărăm satele noastre.” Atunci eu am dispus să lăsăm armele“, a adăugat militarul rus.